Compromìs pide a Podemos que retire su moción hasta que el PSOE tenga dirección

Compromís, la única formación que ha mostrado su apoyo incondicional a la moción de censura de Podemos contra el Gobierno del PP, pide a Pablo Iglesias que retire su iniciativa hasta que el PSOE elija su nueva dirección si los socialistas hacen un gesto de querer "echar a Rajoy de la Moncloa".

Compromís tiene intención de hacer pública esa petición en rueda de prensa, según avanzan a Efe fuentes de esta fuerza política, que consideran "absolutamente legítima una moción de censura a Rajoy" tras haber "vulnerado descaradamente el principio de separación de poderes". Con el fin de conseguirlo, Compromís, que concurrió con Unidos Podemos a las elecciones generales, demanda al PSOE y a la formación morada "generosidad e inteligencia" para poder hacer realidad ese objetivo de "desbancar al PP" del Gobierno.

La petición de Compromìs se produce después de que Podemos haya ofrecido a Pedro Sánchez retirar su moción de censura si el PSOE presenta la suya propia, si bien han exigido "hechos" y no palabras para hacer efectiva esa retirada. Entretanto, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha fijado ya la fecha del martes 13 de junio para el debate de la moción de censura a Rajoy de Unidos Podemos, aunque el grupo parlamentario de Iglesias puede retirarla hasta el último momento.

No hay obstáculos reglamentarios, por tanto, que impidan a Unidos Podemos atender la petición de Compromís y retirar la moción de censura a la espera de que el PSOE elija a su nueva ejecutiva en el Congreso del 17 y 18 de junio, un fin de semana después. Los socialistas ya han dejado claro que no apoyarán la moción de Unidos Podemos, que no prosperará porque necesita ser aprobada por mayoría absoluta (176 diputados).

Así las cosas, Unidos Podemos sólo cuenta seguro con el apoyo de Compromís (4 parlamentarios); el de ERC (9), que pide a cambio un compromiso explícito con el referéndum, y quizás el del PDeCAT (8), que todavía está estudiando si la apoya.

El portavoz de la formación valenciana en el Congreso, Joan Baldoví, ha insistido en numerosas ocasiones en que también darían un sí sin condiciones a una moción de censura que presentaran los socialistas.