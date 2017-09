Colau llega a un acuerdo con el Govern que facilita la participación en Barcelona en el referéndum del 1-O

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que en la ciudad de Barcelona el 1 de octubre, fecha del referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional, "se podrá participar" y que se podrá hacer "sin poner en riesgo institución ni servidores públicos".

"Cumplimos nuestro compromiso: en Barcelona el 1-O se podrá participar sin poner en riesgo institución ni servidores públicos" ha escrito la alcaldesa en Twitter en alusión un acuerdo para facilitar la participación al que ha llegado con el Govern, según han explicado fuentes municipales.

El president Puigdemont ha retuiteado el mensaje de Colau y ha comentado: "Bona noticia", mientras que el vicepresidente Oriol Junqueras ha comentado en la red social: ¡Una buena noticia para la democracia!

PSC afirma que no ha habido acuerdo entre Ayuntamiento de Barcelona y Govern

El segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha afirmado que "si ha habido acuerdo" para el 1 de octubre ha sido entre partidos "favorables a una movilización" y no entre la Generalitat y el gobierno municipal, que no facilitará "ni locales ni medios" para la votación.

El dirigente del PSC ha defendido que lo comunicado por Colau "no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido", y ha defendido que el consistorio barcelonés no incumplirá la legalidad y hará caso el informe del secretario general del Ayuntamiento de Barcelona.