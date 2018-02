Ciudadanos propone que los prófugos de la Justicia, como Puigdemont, no puedan presentarse a las elecciones

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha adelantado una propuesta de su partido para modificar la legislación electoral de manera que los prófugos de la Justicia, como el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, no puedan presentarse a unos comicios.

Tras referirse a la reunión que Cs va a mantener con Podemos en el Congreso para tratar de impulsar la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), Rivera ha indicado que su partido va a plantear incluir esa circunstancia entre los motivos que hacen inelegible a una persona.

"Vamos a proponer que los prófugos de la Justicia no puedan ser elegibles en una lista electoral. Los señores que no dan la cara y que huyen de la Justicia, que cometen desacato a un tribunal, no pueden ser candidatos a nada, porque están incumpliendo las nociones más básicas de la democracia", ha afirmado en una entrevista en RNE.