Ciudadanos cree que de celebrarse otras elecciones tendría opciones de gobernar en Cataluña

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pronosticado que su partido tendría opciones de gobernar en Cataluña si se celebraran otras elecciones autonómicas por la incapacidad de los partidos independentistas de investir a un nuevo presidente de la Generalitat.

En una entrevista, Villegas se ha mostrado convencido de que cada vez son más los catalanes que "no quieren la ruptura" de España y los que, tras haber votado a partidos independentistas, "están empezando a ver" que el proceso separatista "no tiene futuro". "Por tanto, creo que si hubiera unas nuevas elecciones, tendríamos opciones de mejorar el resultado e, incluso con la ley electoral tramposa que tenemos en Cataluña, opciones para gobernar", ha declarado.

Ciudadanos, que fue la fuerza más votada en las autonómicas del 21 de diciembre, sostiene que el sistema de reparto de escaños es uno de los factores que ha impedido a su candidata, Inés Arrimadas, formar una mayoría de gobierno junto a los demás partidos constitucionalistas.

Los independentistas, empeñados en el enfrentamiento

Pero lo fundamental es, según el dirigente de Cs, que "los separatistas asuman que su proyecto ha fracasado" y que, por tanto, "tienen que volver a la Constitución y a la ley e intentar nombrar un Gobierno que se dedique a gobernar, no a enfrentar a los catalanes y a intentar romper España". "Más que si vamos a elecciones o no, la clave está en que los separatistas asuman que han fracasado" y que "deben respetar las normas democráticas", lo cual "se puede hacer con un nuevo presidente o yendo a unas nuevas elecciones habiendo asumido eso", ha manifestado, subrayando que "el reto al Estado, el romper España y el salir de Europa" son acciones "fuera de la ley que no han tenido apoyo social ni de las democracias europeas".

Villegas considera que el 'procés' aún "va a dar coletazos", pues "los separatistas siguen empeñados en mantener políticas de enfrentamiento y de división". Pero "la vía de la separación y de la ruptura está muerta; y si no asumen eso, Cataluña seguirá encallada", ha insistido.

Respecto al buen resultado de Cs en los comicios del 21-D y la caída de apoyos para el PP, considera que se debe a que el partido presidido por Albert Rivera ha tenido siempre "un mensaje muy nítido" en Cataluña y "no ha pactado nunca con los nacionalistas". "Esa claridad en el mensaje y esa coherencia le da confianza a la gente, y eso fue parte del secreto del apoyo mayoritario que tuvimos", ha añadido.

Otro ámbito en el que, a su juicio, el Ejecutivo del PP ha podido cometer errores es el de la política exterior, donde cree que ha habido "una dejación de funciones, falta de pericia o falta de interés" que ha contribuido a que en algunos casos la imagen que ha proyectado España en relación con la crisis catalana no fuera "la adecuada". "Parece mentira que un Gobierno autonómico que intenta romper España y, además, romper Europa haya tenido prácticamente más éxito que el Gobierno de España a la hora de vender su relato fuera", ha lamentado.

Normalizar la presencia del Estado en Cataluña

El secretario general de Ciudadanos ha afirmado que "los pactos y la cesión continua" de los Gobiernos del PP y del PSOE con Convergència y ERC a lo largo de los últimos 30 años han "envalentonado" a los nacionalistas, que "siempre quieren ir un paso más allá".

Desde su punto de vista, eso "ha llevado a que despareciera buena parte de la presencia del Estado en Cataluña", donde "se ha dejado hacer" a los nacionalistas en la educación y en los medios de comunicación públicos. Frente a eso, se ha mostrado partidario de "normalizar la presencia del Estado en Cataluña como parte de España, que se vea con naturalidad", para que no se vuelvan a aplicar "pactos no escritos" que, según ha indicado, han hecho que en Cataluña la Policía Nacional evitase circular con vehículos que la identificasen como tal.