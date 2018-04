Ciudadanos asegura que Cifuentes "está acabada" y niega un tripartito con PSOE y Podemos en Madrid

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que Cristina Cifuentes "está acabada" y asegurado que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP que pase por mantener en el cargo a la presidenta madrileña.

Girauta, en los pasillos del Congreso, ha dejado también claro que no habrá ningún tripartito en Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos), un escenario "tan inimaginable" -ha recalcado- como el que Cifuentes se mantenga en la Presidencia regional.

Ha insistido en que el PP "tiene derecho" a seguir gobernando en la comunidad si designan a otro candidato "limpio" y se sigue avanzando en el pacto de investidura que firmaron Ciudadanos y Populares, pero si quieren mantener a Cifuentes -ha advertido- lo harán solo hasta el día en que se vote la moción de censura.

Una moción promovida por el PSOE, que Ciudadanos no dudará en votar junto a Podemos si Cifuentes no se marcha, ha señalado Girauta, a quien, según ha dicho, no le preocupa que se visualice esa imagen porque ya han votado "miles de veces" con la formación morada. "Claro que podemos votar junto a Podemos, ni que fuéramos una secta", ha subrayado el portavoz, que lo que sí vería perjudicial es "dejar seguir" a Cifuentes sabiendo que existe una trama en la Universidad Rey Juan Carlos, de la que la presidenta se ha beneficiado.

Aguado ve "normal" que el PP no reconozca que baraja nombres para sustituir a Cifuentes

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ve "normal" que el PP no reconozca públicamente que ya baraja nombres para sustituir a la presidenta madrileña, pero le ha instado a tomar la decisión "cuanto antes" para "pasar página": "Se ha acabado ya la etapa de Cristina Cifuentes y cuanto antes presenten un candidato, mejor para todos".

Aguado ha confiado en que en el PP "reine la sensatez", que "nos ahorre todo este tránsito hasta la moción de censura" que ha planteado el PSOE y que ofrezca una persona alternativa a Cifuentes para presidir de forma interina la Comunidad de Madrid hasta las elecciones de 2019.

Ha señalado que ya se barajan nombres, aunque ha dicho comprender que el PP no lo reconozca públicamente, y ha pedido al partido de Mariano Rajoy que no dilate esta situación y "cuanto antes" presente su alternativa. "Yo estoy deseando pasar página, dejar de hablar del máster o del prestigio de la universidad.

Esta etapa hay que cerrarla cuanto antes, y la forma más sensata es que el PP, la lista más votada, proponga un candidato", ha subrayado. De no ser así, si el PP "decide de forma irresponsable seguir protegiendo" a Cifuentes, "tendrá que gobernar Madrid la segunda lista más votada (el PSOE), controlada y limitada por Ciudadanos".