Cifuentes tacha a Granados de "mentiroso, mezquino y miserable" y afirma que no tiene "nada que ocultar"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha criticado que la oposición esté aprovechando las acusaciones del ex consejero Francisco Granados, "un mentiroso, mezquino y miserable", para desgastar a su Gobierno, una actitud que demuestra que la política "está en niveles lamentables".

Recuerda que hasta hace dos años no tenía responsabilidad en gobiernos de la Comunidad ni en el propio PP de Madrid

Durante una entrevista radiofónica, Cifuentes ha dicho que no le sorprende nada de lo que haga Granados en su intento de "expandir su responsabilidad" por los delitos "gravísimos" a los que se enfrenta, y ha afirmado que lo único que va a conseguir acusándola a ella es añadir a su lista una nueva querella contra él. "No tengo nada que ocultar, estoy tranquila. Querrá desestabilizarme en mi vida personal, pero eso no es fácil", ha advertido, antes de augurarle "un horizonte judicial muy negro". Sí ha lamentado, no obstante, que los partidos de oposición den credibilidad a "un señor que tenía un millón de euros guardado en el ático de su casa", y que intenten aprovechar estas acusaciones para desgastar a su Gobierno.

También ha criticado que ninguna feminista y mujeres de otros partidos hayan salido en su defensa después de que Granados insinuara de forma "machista" que había una relación entre ella y el expresidente madrileño Ignacio González. "Estoy esperando que salgan las feministas, que tan motivadas están (...) y que siempre salen, salvo que la agraviada sea del PP", ha reprochado. La presidenta ha vuelto a insistir en que hasta hace dos años no tenía ninguna responsabilidad ni en gobiernos de la Comunidad ni en el propio PP de Madrid, donde era responsable territorial y su labor era "exclusivamente" dinamizar las sedes de los distritos y los municipios para garantizar que acudiera gente a los actos convocados y que todo saliera bien.

Por eso, ha seguido explicando, no tenía ni conocimiento ni autoridad "en absoluto" sobre el control de las finanzas del partido, y ahora que la tiene se dedica a garantizar que las cuentas sean "absolutamente transparentes" y que "todo se haga conforme a la legalidad". Cifuentes ha dicho estar dispuesta a comparecer donde haga falta para dar explicaciones, aunque ha criticado que la oposición la llame simplemente para desgastarla. "Iré a la comisión y haremos el jubileo habitual, que es lo que quieren, pero daré explicaciones porque nunca he rehuido dar la cara". Ayer, Granados afirmó en la Audiencia Nacional que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 se pagaron gastos de "refuerzo" de la campaña de Esperanza Aguirre con fondos de la Comunidad de Madrid, una 'caja b' que comenzó dirigiendo Ignacio González y que conocía Cristina Cifuentes.