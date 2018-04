Los 36 días que provocaron la dimisión de Cifuentes: desde el 'caso máster' hasta la difusión del vídeo de un presunto robo

21 marzo

- Eldiario.es publica una información según la cual Cristina Cifuentes habría obtenido un título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con notas falsificadas. El digital asegura que la presidenta habría dejado dos asignaturas pendientes de presentarse pero dos años después una funcionaria cambió los "no presentado" por "notable".

- El rector de la URJC, Javier Ramos, atribuye el "no presentado" a un error de transcripción.

- Ya por la noche, Cifuentes dice que no piensa dimitir por lo que califica de "acusaciones falsas", y remite a los medios varios documentos -matrícula, pago de tasas y calificaciones- que, según ella, acreditan que cumplió con los requisitos obtener esa titulación. 22 marzo

- Cifuentes cuelga un vídeo en su cuenta de Twitter en el que afirma "no me voy, me quedo", y aporta el acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) "firmada por las tres miembros del tribunal" y la calificación del mismo, "en el que por cierto saqué un notable", apunta.

- La URJC abre procedimiento administrativo para "aclarar" lo sucedido y depurar responsabilidades.

26 marzo

- Cifuentes comparece ante el Comité Ejecutivo del PP y niega todo tipo de "trato de favor" y califica de "linchamiento" las informaciones vertidas por eldiario.es. La presidenta anuncia sendas querellas contra la periodista Raquel Ejerique y el director del digital, Ignacio Escolar.

- Los grupos de la oposición registran una petición para celebrar un Pleno extraordinario en el que Cifuentes aclare este asunto. Se fija para el 4 de abril.

28 marzo

- El rector de la URJC pide un observador externo para "ampliar la transparencia".

2 abril

- Se publica que Cifuentes se habría matriculado en el máster tres meses después de que empezaran las clases.

- Pedro Sánchez (PSOE) anuncia medidas contundentes si Cifuentes no aclara dudas; Albert Rivera (Cs) afirma que el caso "huele mal"; y Pablo Echenique (Podemos) traslada a Cs la responsabilidad de sostener a la presidenta madrileña.

- La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) designa a dos "observadores externos".

3 abril

- En rueda de prensa en Argelia, Mariano Rajoy califica de "bastante estéril" la polémica y espera que las explicaciones de Cifuentes pongan fin al escándalo.

4 abril

- Se publica que el acta del TFM se fabricó pocas horas después de la primera información periodística y tiene dos firmas falsificadas.

- Cifuentes defiende la legalidad de su máster en la Asamblea y exhibe una serie de documentos con el sello de la URJC para acreditarlos. Aclara que pudo defender su TFM siendo delegada del Gobierno en Madrid el mismo día que miles de personas salieron a la calle a celebrar la Eurocopa de 2012 porque el operativo lo dirigía la Policía.

- El PSOE-M aprueba la presentación de una moción de censura con el apoyo de Podemos. Ciudadanos, mientras tanto, propone una comisión de investigación. 5 abril

- Se publica que el tribunal que evaluó el TFM de Cifuentes nunca se reunió y que las tres profesoras que supuestamente lo integraban nunca han formado parte de un órgano de este tipo.

- La profesora Alicia López de los Mozos remite una carta a la universidad en la que afirma que no formó parte de ese tribunal y que su firma fue falsificada.

- La URJC remite a la Fiscalía los datos recabados en la investigación por si pudieran ser constitutivos de delito, mientras ésta abre diligencias tras las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades.

- El PSOE-M registra la moción contra Cifuentes al ver el "fraude más evidente".

- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, no descarta pedir la dimisión de la presidenta.

6 abril

- El catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster, reconoce que el día que saltó la polémica aceptó el encargo del rector de la URJC, Javier Ramos, de "reconstruir una hipotética acta" del tribunal de evaluación.

- Ramos niega los hechos aunque afirma que no se puede constatar que Cifuentes defendiese su trabajo.

- Cifuentes comparece ante los medios durante la Convención Nacional del PP en Sevilla para reiterar que cursó su máster y presentó el trabajo final, por lo que no dimitirá.

7 abril

- Ciudadanos da un plazo de 48 horas a Cifuentes para apoyar la comisión sobre el máster. El PP acepta. 8 abril - Se publica que un profesor universitario militante socialista es responsable de las filtraciones sobre el máster. 9 abril

- Cs pide la dimisión de Cifuentes y que el PP presente un candidato alternativo. El PP responde que Cifuentes no va a dimitir y que haga lo que vea oportuno. 10 abril

- El caso se cobra su primera dimisión en la persona de Laura Nuño, subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, cuyo nombre y firma falsificada aparece en varias actas.

- Rivera exige a Rajoy que releve a Cifuentes si quiere acabar la legislatura.

11 abril

- La CRUE ve "graves irregularidades" en el proceso.

- Fuentes del PP de Madrid aseguran que la presidenta deja su futuro en manos de Rajoy.

13 abril

- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dice que "no existe ninguna razón" para que Ciudadanos rompa su pacto con el PP en la Comunidad de Madrid, y que la presidenta "ha dado sus explicaciones".

- El rector de la URJC suspende de sus funciones al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, primer "sacrificado" del caso del máster.

16 abril

- El Juzgado de Instrucción 29 de Madrid abre diligencias previas en la querella que Cifuentes presentó contra los periodistas de ediario.es que destaparon las presuntas irregularidades del máster.

17 abril

- Cifuentes renuncia al máster en una carta enviada al rector de la URJC, Javier Ramos, donde pide disculpas y recuerda que cumplió con todo lo que le pidió la universidad y todo lo que exigía la ley.

- El portavoz de Cs en la Asamblea, Ignacio Aguado, pide que Cifuentes dimita para "pasar página" del capítulo sobre su máster, en lugar esperar al 2 de mayo.

24 abril

- La presidenta acusa al director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, y a la periodista Raquel Ejerique, autores de la investigación sobre su máster, de verter injurias y calumnias, "atentando gravemente no solo contra la verdad", sino también contra su honor.

- Cifuentes asegura que cumplirá con sus obligaciones institucionales y de Gobierno "hasta el último día que sea presidenta, hasta dentro de una semana, de tres, o de un año".

25 abril

- OKdiario publica una información en la que afirma que Cristina Cifuentes fue sorprendida en 2011 supuestamente robando dos cremas cosméticas en un supermercado próximo a la Asamblea de Madrid, cuando era vicepresidenta primera del Parlamento regional. La información incluye un vídeo en el que una mujer, que el medio identifica como Cifuentes, muestra sus pertenencias a un vigilante de seguridad el 4 de mayo de 2011.

- Anuncia su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la URJC y después de que hoy se haya publicado una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.