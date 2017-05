Cifuentes defiende su inocencia y censura el "difama que algo queda"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha censurado el "difama que algo queda" y que sea necesario demostrar su honradez en lugar de que se cumpla su derecho a la presunción de inocencia, y ha asegurado que duerme "muy tranquila".

Cifuentes ha defendido de nuevo su honorabilidad en una declaración ante una multitud de periodistas un día después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarcia Civil detectase indicios de delitos de cohecho y prevaricación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011.

Según se conoció ayer, tanto el juez como la Fiscalía descartan actuar contra la presidenta al no hallar pruebas de su vinculación con la financiación ilegal del PP.

"Al final la sospecha se expande y es el 'difama que algo queda' y probablemente haya habido personas que ayer hayan leído teletipos, vieron noticias y dijeron: otra... ésta ya está; y al final da lo mismo que luego haya un desmentido, da lo mismo que el juez haya considerado que ahí no ha habido ninguna actuación irregular y que yo lo esté explicando", ha afirmado Cifuentes, que ve daño político.

Consecuencias políticas y personales con las que la dirigente autonómica no se va a venir abajo, no se va a desmoralizar ni tampoco a "tirar la toalla", "todo lo contrario", Cifuentes asegura que se "crece" en este tipo de situaciones. "No tengo bienes, no tengo casas, áticos, pisos, fincas, acciones ni cuentas corrientes, yo vivo de mi trabajo, duermo muy tranquila pero desde luego no voy a permitir que nadie quiera manchar ni poner sombra de duda en mi trayectoria, ni en mis actuaciones", ha exclamado la también presidenta del PP madrileño.

Cifuentes, que ha vuelto a defender la legalidad y transparencia de sus actuaciones al frente de la mesa de contratación, cree que "ni siquiera" Podemos, partido al que acusa de aprovechar la situación para tratar de desgastarla, lo conseguirá porque la ciudadanía conoce su honradez.

A sus "52 años para 53", Cifuentes no señala a nadie por ese informe que busca su "desprestigio" pero tampoco cree en las casualidades, "en política mucho menos"; la 'popular' elude responder si detecta 'fuego amigo' en la difusión de informe y en cambio prefiere "no hacer hipótesis de ninguna clase".

También prefiere "no entrar" al ser preguntada sobre si alguien puede alegrarse en el seno del PP, "yo que sé, mire, en la vida pues habrá gente que se alegra, gente que no y en los otros partidos igual", ha apostillado desde la Real Casa de Correos, sede de su Gobierno.