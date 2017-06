Cifuentes acusa a Podemos de llevar en sus listas a pederastas, agresores y antiguos terroristas

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha acusado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, de "utilizar las instituciones en beneficio propio" para defenderse en el marco del caso Púnica. "Los madrileños no merecen una presidenta que utiliza las instituciones en beneficio propio en lugar de utilizarlas para lograr el bien común".

"Todo apunta a que usted ya intuía que podía aparecer involucrada en el amaño de algún contrato y que su único afán con esta personación es utilizar nuevamente un recurso público para defenderse de una posible acusación procesal", ha aseverado, en alusión a la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco.

Por su parte, la presidenta regional ha afirmado que se han personado en el caso Púnica porque "la Comunidad vela por el interés de todos los madrileños y por tanto merece ejercer la acusación particular". "No lo digo yo, lo afirma expresamente el Juzgado Central de Instrucción encargado del caso", ha apostillado. "Por tanto, en la personación de este Gobierno usted puede sembrar las dudas que quiera pero no hay ninguna duda absolutamente", ha agregado Cifuentes, quien ha pedido a Ruiz-Huerta que "no mienta", al tiempo que ha afirmado que ningún juez ni fiscal la ha involucrado ni en el caso Púnica ni en ninguno.

Tras rechazar lecciones de "honradez de Podemos", ha señalado que "sus dirigentes son los de las 'becas black', los que especulan con viviendas sociales o los que tienen trabajadores sin contrato", al tiempo que ha afirmado que llevan en sus listas electorales a "pederastas, agresores o antiguos terroristas" ya condenados

Lorena Ruiz-Huerta ha querido tomar la palabra tras la réplica de Cifuentes, pero la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, la ha interrumpido para que precisara conforme a qué artículo pedía un nuevo turno de palabra. El intercambio entre la diputada y la presidenta de la Asamblea ha sido muy tenso, hasta que la diputada ha explicado que quería tomar la palabra por alusiones de acuerdo al artículo 114. "A pesar de su nerviosismo, no mienta", ha pedido a la presidenta regional. La bancada del PP ha protestado por las declaraciones de Ruiz-Huerta, quien ha solicitado a la presidenta de la Asamblea que modere el debate "para todo el arco parlamentario".

Minutos antes, Cristina Cifuentes, ha rechazado las acusaciones del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, sobre su implicación en la adjudicación del contrato de cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández que investiga la Guardia Civil, y ha asegurado que no necesita defenderse "de nada porque ningún juez ni ningún fiscal" le ha acusado de nada.

La presidenta ha hecho estas declaraciones después de que Aguado le haya reprochado acudir a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para "intentar seguir en su tarea de quitar peso al informe de la Guardia Civil" sobre estos contratos. "Ha pedido un informe jurídico a la Comunidad de Madrid para seguir desprestigiando a la Guardia Civil. Esto no es que no sea elegante es que no es legal.

Aguado se ha referido al informe de la UCO señalando que dice textualmente que "de forma indubitada" Cifuentes "fue directamente partícipe y conocedora de las irregularidades de contratación de la cafetería de la Asamblea". "Lo dice la Guardia Civil, no un grupo de amiguetes", ha apostillado.