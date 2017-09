Catalá: "Si son 700 alcaldes los que cometen un delito serán 700 los que irán a juicio"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirma que "si son 700 alcaldes los que cometen un delito serán 700 los que irán a juicio".

En una entrevista que publica el diario La Razón, el titular de Justicia garantiza que el próximo 1 de octubre no habrá referéndum en Cataluña y llama a la Generalitat a no crear tensiones "enfrentando a unos catalanes con otros". "Si el diálogo se asocia al referéndum nunca vamos a poder negociar", manifiesta Catalá, que añade: "No vamos a caer en ninguna trampa de provocación de altercados".

El ministro de Justicia considera que "la Generalitat está creando unas tensiones innecesarias enfrentando a los catalanes".

En su opinión, "el desafío que está llevando a cabo la Generalitat está generando una fractura importantísima en la propia Cataluña", pero se niega a tacharlo de golpe de Estado, "no creo que sea razonable utilizar un lenguaje belicista en este momento".