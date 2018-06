Casado defiende que convalidó su título y no cada asignatura, por lo que hay una "diferencia normativa" con el máster investigado "en otro caso"

El diputado popular Pablo Casado ha defendido la legalidad de las convalidaciones de asignaturas de su máster y ha atribuido las últimas informaciones sobre supuestas irregularidades a un intento de "debilitar" su imagen pública justo cuando aspira a liderar al PP. En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Casado, que ha anunciado su candidatura a la Presidencia del PP para suceder a Mariano Rajoy, ha respondido así a lo publicado por eldiario.es sobre que, según la Universidad Rey Juan Carlos, "no hay rastro del tribunal ni del acta de convalidaciones" de su máster.

Ha asegurado que "no solo lo tienen que encontrar, sino que es uno de los documentos que visteis todos los periodistas", en la rueda de prensa que ofreció cuando aparecieron las primeras informaciones sobre las supuestas irregularidades. El dirigente popular ha explicado que la normativa por la que se regulan esas convalidaciones dice "muy claro" que en el caso de su curso de doctorado no hacía falta convalidar asignatura a asignatura, sino que directamente se convalidaba por título de licenciado.

"Me parece muy casual que justo cuando presento mi candidatura al PP aparezca un tema de hace diez años, que tiene tan poca trascendencia tanto mediática como académica como, por supuesto, legal", ha denunciado. Y, aunque se lo toma "con cierta ironía", ha llamado a la reflexión sobre "si lo más relevante para el futuro del PP o para el partido de centroderecha en España es si una persona convalidó un curso de doctorado hace diez años con absoluta legalidad".

Ha insistido en que no puede haber ninguna ilegalidad, porque la convalidaciones competen al Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos y no al Instituto de Derecho Público, donde cursó su carrera. "Por eso no puede haber falsedad documental, porque no pudo haberlo avalado el profesor Álvarez Conde, sino que tenía que haberlo hecho el Rectorado", ha recalcado Casado.

Según ha argumentado, "esa es la diferencia de la normativa" entre su curso de doctorado y "el máster que se está investigando en otro caso", el de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. Ha asegurado que tiene en su poder el expediente de convalidación y ha subrayado que si lo tiene el alumno, también debe tenerlo la universidad.