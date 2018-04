Carrizosa, sobre Puigdemont: "El tribunal alemán no puede decidir si existe o no la rebelión en España"

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, cree que aún es pronto para saber si finalmente Carles Puigdemont será o no juzgado por rebelión en España.

Desde el respeto a la decisión de la Justicia alemana, que descarta el delito de rebelión por no existir los requisitos de violencia, considera que aún puede haber recurso a otra instancia. "Los tribunales alemanes no pueden decidir si existe o no la rebelión en España. El tribunal alemán interpreta el delito de alta traición y la similitud de los hechos para decidir si son punibles en Alemania", explicó.

Según esto, "los tribunales españoles no van a decir cómo condenan los alemanes por alta traición ni cómo van a juzgar los españoles por rebelión y que requisitos de violencia exige".

Respecto a la posibilidad de que Puigdemont sea de nuevo candidato a presidir la Generalitat, cree que la decisión de la Justicia alemana "no cambia nada" porque "quien se ha fugado de la Justicia no puede ostentar una responsabilidad tan grande".