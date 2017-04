Cándido Méndez, sobre Carme Chacón: "Cuando leí que había muerto todo era incredulidad"

Cándido Méndez, amigo personal de Carme Chacón ha recordado con emoción a la primera mujer en España que ha ocupado el cargo de titular de Defensa en espejo Público. El ex-secretario general de UGT ha asegurado que él no le "cuesta trabajo, ni tengo que ponerme en la situación de que la hemos perdido para buscar palabras enaltecedoras. Era muy auténtica y tengo un recuerdo enorme de ella".

Cándido Méndez se enteró a través de un WhatsApp del fallecimiento de la socialista. "Antes de abrir el WhatsApp leí una línea que decía: "Hay una triste noticia". Cuando abrí el mensaje y leí que era Carme todo era incredulidad. No era capaz de pensar que pudiera haber ocurrido el fallecimiento de Carme".

El sindicalista ha compartido diferentes anécdotas vividas con la política catalana como el momento en el que ella se sorprendió de que Méndez fuese un defensor del sistema militar obligatorio o la invitación "a título personal" que recibió de Chacón para acudir a su toma de posesión como ministra de Defensa. En aquel momento Méndez ya bromeó con ella sobre la posibilidad de que acabase siendo presidenta del Gobierno, a lo que ella contestó: "Cándido no me quieras tan mal y sobre todo no lo divulgues".