Caldes de Malavella, ante la próxima visita de Felipe VI por los Premios Princesa de Girona: "No es bien recibido"

Los reyes Felipe y Letizia entregarán los Premios Princesa de Girona (Premis FPdGi 2018) el jueves 28 de junio en el Espai Mas Marroch-Centre d'Esdeveniments del Celler de Can Roca de Vilablareix (Girona) y no en la capital gerundense como en las ediciones anteriores. Y al día siguiente asistirán al encuentro anual del programa 'Rescatadores de Talento' de la FPdGi en el Hotel Camiral, de Caldes de Malavella (Girona). Tras hacerse pública esta agenda, esta última localidad ha hecho un anuncio público en el que manifiesta su "profundo rechazo" a esta visita bajo un comunicado con el título: "Felipe VI no es bienvenido".

"No olvidemos el discurso indigno que el rey hizo el día 3 de octubre, con un silencio absoluto sobre las víctimas de la brutal represión policial que golpeó y agredió a ciudadanos pacíficos en Cataluña el 1 de octubre pasado. No olvidemos que tildó de 'conducta irresponsable' y 'deslealtad inadmisible' el hecho de que la ciudadanía quisiera expresar su opinión votando de manera absolutamente pacífica", dice el Ayuntamiento de Cales de Malavella en esa nota, en la que añade: "La fundación Princesa de Girona puede contratar y hacer lo que quiera en unas instalaciones privadas, pero debe saber que en las calles y plazas de Caldes de Malavella no será nunca bien recibido".

El Ayuntamiento de Girona anunció en enero que denegaba a la FPdGi el permiso para entregar los premios en el Auditori como cada año: la concejal de Promoción Económica, Glòria Plana, alegó obras de mantenimiento aunque añadió que "algo tiene que ver" el contexto político. Fuentes de la FPdGi explicaron entonces que buscaban otros lugares.

La entrega de premios de este año empezará con un debate entre el jugador de básquet Pau Gasol, la nadadora paralímpica Teresa Perales y el cardiólogo Valentí Fuster, conducidos por la periodista Pepa Fernández. Después recibirán los premios el ingeniero aeronáutico José Miguel Bermúdez, la ingeniera química María Escudero, el químico Guillermo Mínguez, la emprendedora social Arancha Martínez, la cantante Soleá Morente, el violonchelista Pablo Fernández y la entidad francesa Article 1, dedicada a combatir la desigualdad de oportunidades.

El viernes 29 se celebrará el encuentro anual del programa de la fundación 'Rescatadores de Talento', enfocado en el compromiso con el empleo de los jóvenes y que tiene más de 3.000 inscritos. La investigadora de interacción entre humanos y ordenadores Ambar Case hará la ponencia inaugural sobre la tecnología calmada y sobre como el aumento de poder de la tecnología está cambiando la forma en que las culturas piensan, actúan y entienden sus mundos. Case propone el concepto de 'calm technologies' como respuesta ante la actual era en que dispositivos como los 'smartphones' permiten estar conectados las 24 horas del día, provocando estrés.

En los talleres, tertulias y ponencias de la jornada intervendrán también empresarios, investigadores, premiados de ediciones anteriores y otros profesionales: Alex López, Ignacio Hernández Medrano, Sergio Alvarez Leiva, Antonella Broglia, Marcos García, Javier Agüera, José Luis Blasco, Felipe Campos, Paco Caro, Joan Clotet, José Manuel de Haro, María Luisa de Miguel, Elena Tomico, Javier Perera y Mercedes Valcárcel.