Boye, sobre los acompañantes de Puigdemont citados en la Audiencia: "Los hechos no encajan en la figura del encubrimiento"

Gonzalo Boye, coordinador de las defensas internacionales de los políticos catalanes ha explicado que tres de los acompañantes de Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania se van a presentar en la Audiencia Nacional, donde este lunes les toman declaración. Dice que les ha transmitido tranquilidad porque, afirma, "los hechos no encajan en la figura del encubrimiento". "Gracias a la reforma de 2013 del PP, la Audiencia Nacional y los tribunales no tienen jurisdicción sobre estos hechos", señala. Asimismo, recuerda que "los hechos han de ser constitutivos de delito en Alemania, y allí no se consideró constitutivo de delito, porque, de hecho, no fueron detenidos".

Por otro lado, Boye ha recordado que Puigdemont abandonó el territorio nacional antes de la existencia de una querella por parte de la Fiscalía y sin que existiera un procedimiento en su contra. "Puigdemont salió de Cataluña el 28 de octubre, la querella fue el día 30, se admitió a trámite el 31 y fueron citados para el 2 de noviembre".

Sobre los tiempos en cuanto a su posible extradición, ha explicado que Fiscalía ha presentado tras 65 días su escrito de conclusiones. A continuación, el tribunal da traslado a la defensa, que dispone de tres semanas para contestar. Tras ello se fijará una vista y el tribunal se tomará entre cinco y diez para contestar. "La Ley establece un plazo de 60 días prorrogable a 30, a 90 y a otra prórroga", explica Boye en Espejo Público, y recuerda que la Fiscalía ha consumido 65 días.

Por último, menciona que el tribunal alemán ha comparado los hechos con su legislación y "hay serias dudas de que le vaya a entregar por malversación".