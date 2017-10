Bono: "Puigdemont no lleva pistola como llevó Tejero, pero hay armas más peligrosas que las pistolas, como es el odio"

El exministro de Defensa, José Bono, ha analizado la situación actual que se vive en Cataluña y la actuación de los independentistas. El socialista ha recordado que él dejó de ser ministro de Defensa por "un desacuerdo importante respecto de la política territorial". "No estaba de acuerdo con que gobernásemos con los secesionistas", ha indicado en una entrevista en Espejo Público.

Asimismo, ha subrayado que el artículo 155 "no es el coco" y dice que "ojalá Puigdemont rectifique". "Él puede parar el 155 reconduciendo el orden constitucional", ha recordado.

Preguntado por los dos millones de personas que, según el Govern, votaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre que estuvo plagado de irregularidades, Bono ha dicho que le sorprende que sólo haya dos millones de personas que votaron por la independencia porque "han estado décadas explicando a los niños que España les roba, que viven peor por España, sembrando el odio. Me extraña que no haya más personas posicionadas en contra de la Constitución".

"Cómo no voy a tener tristeza si la mayoría de la gente lo que queremos es que haya paz y diálogo, y nos hemos encontrado con un grupo de golpistas", ha indicado. "Puigdemont no lleva pistola como llevó Tejero, pero hay armas más peligrosas que las pistolas como es el odio. Hay muchos catalanes que no están por este arrebato de iluminación", ha señalado el exministro, que ha añadido que "contra la Constitución no pudo Tejero y no va a poder Puigdemont, se ponga como se ponga".

En opinión de Bono, "Puigdemont está conduciéndo a los catalanes a un golpe contra su bienestar" y considera que "no hay nada más casposo y deplorable que creer que los genes de los catalanes se parecen más a los de los franceses que a los de España", como dijo Oriol Junqueras.

"Veo con tristeza ver cómo estamos asistiendo a planteamientos de odio", ha añadido Bono.

Desde su punto de vista, "Puigdemont se ha convencido de que por la fuerza podía llegar a donde con la ley no llegaba". "Él no quiere elecciones, pero tengo la esperanza de que de aquí al viernes recapacite y se percate de que no es el único en el mundo", ha señalado.

Por otro lado, indica que "si Cataluña y los secesionistas quieren luchar por la independencia, pueden, pero por sus cauces. Es posible modificar la Constitución, pero un grupo de viandantes no puede decidir las normas de circulación de lo que afecta a todos los ciudadnaos".

En referencia a la CUP considera que "el apostolado del radicalismo soviético está en su salsa" porque "quieren que se acabe con el sistema".

Por último, sobre la situación del PSC, el exministro ha deseado "lo mejor" al partido. "Veo que los socialistas en Cataluña tienen una posición difícil, pero que puede ser la salida. No somos nacionalistas", ha subrayado Bono, quien cree que "Iceta está en el bien camino". Asimismo, ve con "enorme respeto a los alcaldes del PSC que fueron maltratados por no colaborar con el referéndum farsa". "PSC y PSOE están actuando de la manera correcta", ha concluido.