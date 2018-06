QUÉ PAPEL DESEMPEÑARÁ

Así es Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez que no quiere ser solo la esposa del presidente

Entre las muchas novedades que afloran con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, se puede anticipar una de ellas: el papel que ejercerá Begoña Gómez. Se prevé que sea más visible que el de las esposas de otros presidentes. No parece que vaya a optar por un perfil tan discreto como el de la esposa de Mariano Rajoy. Ha apoyado a su marido en cada paso que ha dado y no ha dudado en proclamar ese respaldo en los momentos clave de su carrera. Esta experta en marketing no rehuye las cámaras.