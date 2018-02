Artur Mas declara este martes en el Supremo investigado por rebelión

El expresidente de la Generalitat y expresidente del PDeCAT Artur Mas comparece hoy ante el juez del Supremo Pablo Llarena para declarar en la investigación por un posible delito de rebelión en el proceso soberanista que llevó a la declaración unilateral de independencia (DUI).

La investigación sitúa a Mas entre los integrantes del comité estratégico que dirigió las acciones contempladas en la hoja de ruta del 'procés', dibujada en el documento Enfocats, y le ubica en reuniones clave para la preparación del referéndum independentista.

Su nombre aparece en la libreta de Josep María Jové, hombre de confianza de Oriol Junqueras y pieza clave del proceso soberanista considerado el "cerebro" de la logística del 1-O, en varias reuniones en las que se trató este asunto.

Pero, según esos apuntes, en verano de 2016, Artur Mas se opuso a impulsar al referéndum unilateral, convencido de que "el Estado sabía como cargárselo", y criticó que la CUP hubiera forzado el cambio de los planes iniciales y exigiera celebrar el referéndum, que finalmente fue fijado para el 1-O.

Incluso llegó a advertir de forma indirecta de la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, según el último informe que la Guardia Civil ha remitido al juez Llarena, en el que deja constancia de las "enormes disensiones" internas que se produjeron en Junts pel Si en los preparativos del referéndum.

Mas fue condenado en marzo del pasado año a dos años de inhabilitación por desobedecer al Constitucional al convocar la consulta del 9 de noviembre de 2014.

El Tribunal de Cuentas investiga su responsabilidad en el desvío de fondos para ese fin, por lo que ha ordenado el embargo provisional de sus inmuebles para hacer frente a una fianza de 5,2 millones de euros. Artur Mas está citado a las nueve de la mañana y dos horas después debe comparecer Neus Lloveras, expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), también considerada integrante del comité estratégico del "procés". El juez ha citado a ambos en una segunda ronda de declaraciones en la que ya ha tomado declaración a la exdiputada de la CUP Mireia Boya y, ayer, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.

Las tres quedaron en libertad (Rovira bajo fianza de 60.000 euros), tras ofrecer al juez testimonios discrepantes sobre la importancia de la DUI.

A juicio de Boya, tenía valor real y no "cosmético"; para Rovira y Pascal no tenía ningún valor jurídico. Mañana será el turno de Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, si bien se desconoce si acudirá a la cita, pues se ha desplazado a Suiza y hasta hoy no se informará de su estrategia de defensa