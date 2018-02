Artadi rechaza que Puigdemont pueda ser nombrado "en ningún caso" como "presidente simbólico"

La portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Elsa Artadi, ha rechazado este domingo la posibilidad de que el candidato de su formación, Carles Puigdemont, pueda ser nombrado como "presidente simbólico". "No consideramos en ningún caso que el presidente Puigdemont deba ser un presidente simbólico", ha asegurado en una entrevista del diario Ara.

Artadi ha reiterado que Puigdemont es el único candidato de JxCat y del Parlament, y ha recordado que tiene el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, por lo que no entiende "que se esté hablando de planes B o de alternativas". También ha rechazado que ella pueda ser investida presidenta, después de que en los últimos días haya trascendido que Artadi podía ser la candidata alternativa de JxCat para la Presidencia.

Ha explicado que JxCat ha presentado una proposición para modificar la ley de presidencia para "poner por escrito y de manera explícita lo que ni el reglamento ni la ley prohíban", pese a que afirma que Puigdemont ya se podía investir a distancia sin necesidad de modificar esta ley.

"Nos han dicho que con la normativa actual no podemos hacer lo que queremos. Pues nosotros cambiamos la normativa", ha sostenido, en referencia a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) pueda impugnar esta reforma. Asimismo, ha alertado de que, si el TC dictaminara que no se puede hacer esta modificación, "sería una vulneración más" porque, a su juicio, estaría diciendo al Parlament que no puede legislar.

Negociación

Artadi ha asegurado que "han fructificado algunas cosas" en las negociaciones y que el conflicto no lo tienen con ERC ni la CUP, sino con el Estado. Además, ha destacado que nadie quiere nuevas elecciones, pero que "es evidente que no se puede descartar nada". "No tendría sentido y tampoco estamos tan alejados para acabar en unas elecciones", ha sentenciado.