Arrimadas, a Puigdemont: "La única salida son las elecciones, y preferimos que las convoque usted"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha destacado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "todavía está a tiempo" de convocar elecciones, pero duda mucho de que lo haga porque tiene miedo a las urnas, según ella.

En el pleno monográfico para abordar la respuesta del Parlament a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna para intervenir la autonomía, ha lamentado que Puigdemont haya declinado comparecer y "dar la cara", tras más de dos semanas sin someterse a una sesión de control.

"No le gusta dialogar ni debatir. Si le quedaba alguna legitimidad, la ha perdido. Volver a la legalidad y convocar elecciones era una salida digna", ha defendido Arrimadas en alusión al anuncio de Puigdemont de que ha sopesado convocar elecciones pero que no lo ha hecho por no tener garantías del Gobierno central para evitar el 155.

Considera que el presidente catalán ha perdido muchas oportunidades de dialogar y volver a la legalidad: "¿Se cree que Macron o Merkel le hubieran enviado una cartita -como hizo Rajoy- para darle una oportunidad? Creo que no".

A su juicio, Puigdemont "quiere el conflicto, el victimismo y el teatro", y con este tipo de estrategia solo logra división social y dañar la economía catalana, además de lesionar la credibilidad institucional de la Generalitat, ha añadido.