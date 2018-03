Arrimadas, Iceta y Albiol muestran su rechazo a la convocatoria de Torrent para investir a Turull

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha trasladado al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que es una "vergüenza que sigan degradando" el Parlament "utilizándolo" como un "escenario particular para el 'show del procés'" para "seguir alimentando el choque y el enfrentamiento" con el Estado.

La líder de la formación naranja se ha mostrado muy crítica con la estrategia de las formaciones independentistas de celebrar este jueves un pleno de investidura con carácter de urgencia, para anticiparse al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que podría inhabilitarlo este viernes.

Me acaba de llamar Torrent. Es una vergüenza que sigan degradando el Parlament, utilizándolo como escenario para el show del procés y para seguir con el choque y el enfrentamiento. No tienen otro plan que un imputado por malversar fondos públicos con una grave situación judicial

"No tienen otra ocurrencia que proponer a un imputado por malversar fondos públicos con una grave situación judicial" y "lo hacen" de noche cuando "llevan tres meses bloqueando el Parlament", ha afirmado Arrimadas tras la consulta telefónica con Torrent en un apunte en su cuenta de Twitter.

Iceta, contrario a "forzar procedimientos y plazos"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha trasladado a Roger Torrent su rechazo a "forzar procedimientos y plazos" para investir al candidato propuesto por JxCat, Jordi Turull.

Li he demanat al president del @parlamentcat que replantegi l’ajornament del ple d’investidura perquè va justificar-lo en un recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans que finalment no es va presentar. És inacceptable el bloqueig de la investidura i que no corrin els terminis pic.twitter.com/7qqwXY9Hkq