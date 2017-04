"Aproximadamente 213 terroristas han salido de España, la mitad morirá en combate y un 25% volverá a nuestro país"

El general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Estado Mayor de la Defensa,ha revelado el número aproximado de yihadistas que han salido de España a combatir en Siria y en Irak. Asegura que aproximadamente 213 terroristas han salido de España,"la mitad de esos 213 o han muerto o van a morir en combate y de los que quedan aproximadamente el 50% retornarán a España".

"Es un 25% de esos 213" los que retornan a España "y el otro 25% buscará otros territorios donde continuarán la yihad", ha asegurado el experto en lucha anti-terrorista. Desvela además que "de Francia han salido 1.500 y de Bélgica más de 600", por lo que somos de los países que "menos yihadistas tenemos y también tenemos menos retornados".

"Daesh les ofrece un territorio, una esposa y formar parte de un califato"

Miguel Ángel Ballesteros explica que las fuerzas de seguridad y la inteligencia españolas tienen mayor y mejor información por dos aspectos. En primer lugar es gracias a "la eficacia de cuerpos de seguridad del estado, que afortunadamente o desgraciadamente tienen una gran experiencia", adquirida "en la lucha contra ETA".

"A raíz de los atentados de París, la Unión Europea está redoblando esfuerzos en el intercambio de información entre fuerzas y cuerpos policiales europeos y eso les hace a todos más eficaces", ha señalado.

El General Ballesteros ha indicado por qué muchos de los detenidos acaban en libertad o se les acaban imputando delitos menores. Asegura que se debe a que este terrorismo es muy diferente al de ETA, ahora "los terroristas consiguen los explosivos, a los tres días montan las bombas y a los tres días las ponen".

"En cuanto la Policía o la Guardia Civil detecta el problema, aunque las pruebas todavía no sean para que les caiga una gran pena, es preferible desarticular lo que se está formando", ha desvelado.

"Casi todos han pasado por la cárcel pero no por yihadismo"

El experto ha comparado cómo es la radicalización en Alqaeda y en el Daesh. La primera "tardaba en radicalizar a los que iba captando porque era un adoctrinamiento lento en el ámbito de lo religioso", sin embargo el "Daesh ha acelerado los procesos de radicalización porque los radicalizados están en contacto a través las redes con gente que está combatiendo". "La clave está en que el Daesh ofrece más que Al Qaeda, les ofrece un territorio, una esposa y formar parte de un califato", ha explicado

Por último ha desvelado el perfil de los llamados lobos solitarios. Los terroristas en Europa tienen "en torno a los 29 años, no son muy jovencitos", tienen trabajos "muy precarios o no tienen trabajo". Añade que "casi todos han pasado por la cárcel pero no por yihadismo", tienen "muy poca formación y poco nivel de estudios".

Revela además que una de las claves ante la lucha contra la radicalización está en "exigir que todos los países que tengan comunidades musulmanas tienen que tener planes contra la radicalización". Asegura que la educación y la integración laboral son buenas herramientas contra la radicalización.