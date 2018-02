Anna Gabriel viaja a Suiza para "preparar su estrategia de defensa" de cara al Supremo

DEBE DECLARAR EL MIÉRCOLES

La CUP no ha aclarado si Gabriel tiene intención de ir a declarar ante el Supremo. El diario 'El Periódico' apunta que la exdiputada podría anunciar a través de las redes sociales su intención de no comparecer en el Supremo, sin desvelar en un primer momento dónde se halla, y no desvelaría su ubicación hasta el mismo miércoles en una rueda de prensa en Ginebra.