Alemania rechazó en 2016 el 11,9% de las peticiones de extradición españolas

La Justicia alemana extraditó a España a 37 personas en 2016 tras una euroorden y rechazó cinco peticiones de este tipo, un 11,9 % del total, según las estadísticas más recientes divulgadas por el Ministerio de Justicia. Esta tasa de rechazo está por debajo de la media europea en ese mismo ejercicio y por debajo también del promedio de euroórdenes dictadas por España que Alemania no ha aceptado entre 2003 y 2016, los años con cifras oficiales disponibles.

"El flujo de extradiciones entre Alemania y España es satisfactorio y funciona sin problemas reseñables", aseguró Thomas Ottersbach, portavoz de la Oficina Federal para la Justicia, el departamento que recoge y procesa este tipo de estadísticas. En comparación, la cuota de rechazo en Alemania de Órdenes Europeas de Detención y Extradición (OEDE, euroorden) dictadas por otros estados europeos es de media un punto porcentual superior, del 12,9%, pues de las 1.607 tramitadas no se aceptaron en total 207.

Este porcentaje se eleva otro punto si se consideran todas las peticiones de extradición (también las no europeas). Ahí la tasa de rechazo es del 13,9 %, ya que de las 1.852 órdenes internacionales que se tramitaron en 2016 en Alemania un total de 257 fueron rechazadas por las autoridades judiciales competentes. En el caso español, los delitos más frecuentes por los que se cursaron OEDE a Alemania en 2016 fueron los de violencia sin resultado de muerte (12), narcotráfico (8), robo y daños materiales (7), fraude (6) y tráfico de personas (5).

Las cinco peticiones de extradición españolas que Alemania no aceptó incluían los delitos de fraude (1), de robo y daños materiales (1), sexuales (1), de violencia sin resultado de muerte (1), terrorismo (1) y un último no especificado incluido en la categoría de "varios". Los delitos con connotaciones políticas, como podría ser el español de rebelión o el alemán de alta traición, no tienen una categoría propia en la estadística oficial al ser minoritarios y, en el caso de darse, se incluyen como otros tanto de menor incidencia en el grupo de "varios".

"No es posible obtener información sobre el número de solicitudes basadas en un delito político por falta de una cobertura estadística separada", explicó Ottersbach. Además, la Justicia alemana ha rechazado entre 2003 y 2016, un total de 78 de las 358 euroordenes cursadas por España, lo que supone un promedio del 21,8%. No obstante, las tasas de rechazo varían mucho de un año a otro, desde el 50 % alcanzado en 2011 al 0 % de 2003. El 11,9 % de 2016 es uno de los mejores resultados de España en esta estadística, junto con 2003 (0), 2004 (7,7%), 2009 (10,9%) y 2006 (11,1%).

Ottersbach agregó que una causa frecuente de rechazo por parte de Alemania de una euroorden (independientemente del país de la UE que proceda) está ligada al respeto a los derechos fundamentales y los principios generales de derecho tal como se establece en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. La otra razón más habitual, según el portavoz de la Oficina Federal para la Justicia, es que el perseguido sea ciudadano alemán o resida en este país, y se comprometa a cumplir la pena de cárcel en Alemania en lugar de en el estado que le reclama.

El porcentaje de rechazos oscila mucho dentro de la UE: mientras países como Dinamarca, Chipre, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Austria, Suecia y Eslovenia lograron en 2016 menos de un 5% de rechazos, las tasas de otros países son mucho más elevadas, como en el caso de Grecia (50%), Rumanía (29,4%) y Croacia (26,6%).