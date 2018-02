Los partidos constitucionalistas critican a las autoridades catalanas por su desplante al Rey en el Mobile World Congress

Tras conocerse que Ada Colau, Roger Torrent y tres miembros de la Generalitat han rechazado acudir a la recepción oficial a Felipe VI en el World Mobile Congress, los representantes de PP, Ciudadanos y PSOE han criticado esta actitud, que califucan de desplante contra los intereses de la ciudad.

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha criticado que Colau decida priorizar "sus intereses electorales y su sentimiento independentista" a su función institucional.

Albiol ha dicho que Colau "está poniendo en riesgo la imagen de Barcelona como ciudad acogedora". Ha afirmado asimismo que acciones como esta ponen "en riesgo" a Barcelona tanto desde un punto de vista institucional como económico, ya que "estos congresos de referencia significan ingresos muy importantes".

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, cree que "sigue olvidando su responsabilidad institucional". En una publicación en su cuenta de Twitter, ha asegurado que Colau "sigue acumulando errores" y, a su juicio, perjudica a Barcelona. "Ada Colau sigue olvidando su responsabilidad institucional, sigue acumulando errores, sigue perjudicando a la ciudad. Barcelona no se lo merece", ha manifestado.

Además la presidenta de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, ha denunciado hoy que la alcaldesa Ada Colau "no ha superado su papel de activista y actúa una vez más al dictado de los independentistas". Mejías ha dicho, según un comunicado de Cs, que Colau "tiene que entender que es la máxima representante institucional de todos los barceloneses y que debe representarles de forma honorable". La dirigente de la formación naranja lo considera "una falta de respeto institucional" y ha concluido que "los barceloneses no lo podemos permitir ni lo vamos a perdonar" porque, ha agregado, la alcaldesa "no está a la altura de lo que representa"