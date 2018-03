Albert Rivera: "Yo no hubiera retirado la obra de ARCO porque me parece que la expresión artística puede ser provocadora"

ENTREVISTA EN ONDA CERO

Tras la retirada de la obra de Sierra de ARCO, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera declara en Más de uno que no comparte la decisión, "yo no lo hubiera hecho porque me parece que la expresión artística puede ser provocadora". Por otro lado, afirma que desde su partido "no suscriben" la huelga del 8 de marzo, pero "la respetan" y afirma que "hay que hacer políticas reales en el parlamento para ayudar a romper la brecha salarial" porque "diciendo portavoces y portavozas no se soluciona el problema".