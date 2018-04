Aguado: "Si el PP sigue defendiendo a Cifuentes defenderemos un cambio de gobierno para recuperar la dignidad de Madrid"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, espera que la todavía presienta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no siga en su cargo el 2 de mayo por "la imagen de los madrileños y de la universidad pública".

"Creo que es un error que haya alargado tanto su dimisión", señala Aguado que cree que Cifuentes debe entender que es "la imagen de la Comunidad de Madrid y que representa a todos los madrileños y que hay una mayoría que le está pidiendo que dimita".

Ciudadanos ha dado un ultimátum a Cristina Cifuentes para que el PP de la Comunidad de Madrid proponga un candidato alternativo antes de apoyar la moción de censura propuesta por el PSOE-M, pero Aguado cree que la presidenta debería "haber dimitido hace más de diez días porque la imagen de la URJC va a tardar tiempo en recuperarse y seguramente el título de los alumnos valga ahora menos que hace un mes".

Para el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, la "imagen de la universidad se está viendo perjudicada y parece que al PP no les preocupa demasiado". Lamenta que los populares "están más pendientes de encubrir a Cifuentes e intentar pasar página" pero cree que la "realidad es muy grave porque estamos hablando de una presunta trama delictiva en la universidad pública que ha beneficiado a un cargo público".

"Rajoy sigue actuando en 'modo Rajoy' y sigue sin hacer nada"

Preguntado sobre si se barajan nombres para sustituir a Cifuentes, Aguado explica que el PP en privado sí baraja nombres y alternativas pero que en público no han comunicado ningún nombre. "Estamos esperando a que den ese paso pero en cualquier caso el daño a la universidad ya está hecho", lamenta Aguado que señala que hay "muchos estudiantes y familias que les ha costado mucho esfuerzo pagar la matrícula para ver ahora que su título vale menos y que hay una presidenta que no quiere salir de la Puerta del Sol", además considera que "Rajoy sigue actuando en 'modo Rajoy' y sigue sin hacer nada".

Aguando considera que lo más sensato es que la lista más votada proponga un candidato alternativo para que gobierne de forma interina pero "si siguen encubriéndola, primero tendrán que explicar por qué la encubren" y ya dar paso al 'plan B' que es que "el PSOE gobierne estos meses hasta las siguientes elecciones".

Sobre si Ciudadanos apoyará la moción de censura propuesta por el PSOE-M, Aguado explica que "si el PP sigue protegiéndola, defenderemos un cambio de gobierno para recuperar la dignidad de la presidencia de Madrid y garantizar que llegamos al final de la legislatura con un presidente limpio de sospecha".

Aguado cree que este tema se trata de una trama delictiva porque "es evidente porque ha habido falsificaciones de firmas, de actas" y explica que "no estamos hablando de que en tu currículum pongas que sabes mucho inglés y en realidad no sabes, hablamos de una presunta trama delictiva penada en el código penal con hasta seis años de cárcel porque estás manipulando un expediente académico para que la universidad expida un título oficial".

Preguntado sobre si Ciudadanos pedirá algo más allá de la responsabilidad política, Aguado explica que "los tribunales ya han abierto la vía judicial" y que su iniciativa era abrir "una comisión de investigación en la Comunidad de Madrid" pero lamenta que "no ha sido posible porque ni PSOE ni Podemos ni PP lo han querido".

Respecto a las encuestas, que parece que respaldan la propuesta de Ciudadanos de pedir dimisión de Cifuentes, pues incluso revelan que dos de cada tres votantes del PP creen que la presidenta debería dimitir, Aguado cree que "esto respalda nuestro planteamiento inicial de que esta señora no puede continuar al frente de la Comunidad de Madrid y ella y su partido tienen que entenderlo" y considera que "lo razonable sería que pusieran a otra persona, pero si no quieren, creemos que lo sensato es que la segunda lista más votada ponga al frente del gobierno a otra persona".

Preguntado sobre si Mariano Rajoy y Albert Rivera han mantenido algún encuentro para tratar este tema, Aguado ha explicado que no y que la "única conversación que estamos esperando es la de buscar alternativas a la señora Cifuentes".

Tampoco ha habido contactos entre Ciudadanos y PSOE, porque desde el partido de Rivera están esperando "a ver si el PP presenta candidatos alternativos, y si no lo hace, veremos si se pone en marcha el 'plan B'".

Preguntado por si le preocupa que la moción de censura propuesta por el PSOE esté también avalada por el Podemos, Aguado dice que no, que lo que le preocupa es "tener una presidenta bajo la sombra de la sospecha, habiendo presuntamente participado en esta trama". Además subraya que en este gobierno provisional Podemos estaría al margen y habría que llegar a acuerdos parlamentarios entre todos los partidos.

Aguado dice no estar preocupado por votar igual que Podemos porque tiene claro que Ciudadanos son "un partido que tiene vocación de gobierno" y cree que sus votantes saben que lo que intentan es que "los viejos partidos no sigan comportándose de la misma manera".

Respecto a su relación actual con Cristina Cifuentes tras la polémica del máster, Aguado subraya que "no hay relación" porque "se ha ido deteriorando en los últimos meses porque llevamos una legislatura de escándalo tras escándalo" y explica que no ha hablado con la presidenta de la Comunidad de Madrid en el último mes porque "se han ido rompiendo los puentes y a día de hoy la relación es nula".

El portavoz de Ciudadanos critica que Cifuentes siga "defendiendo que ella no tiene nada que ver" y considera que "ningún español puede creer que de una supuesta trama de corrupción haya una única persona beneficiada, que es ella".

Preguntado sobre si se arrepiente de haber pactado con el PP, Aguado dice que no porque "hicimos lo que había que hacer". "El PP ganó las elecciones en Madrid pero después de esta legislatura estoy convencido de que el PP no merece volver a ganarlas", señala.

El rector de la URJC asegura que el engañaron

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos ha pedido disculpas en una entrevista por lo ocurrido y dice que su institución es la gran dañada por este caso y asegura que le engañaron quienes dicen que Cifuentes defendió su máster.

Respecto a estas declaraciones, Aguado considera que el rector de la URJC se precipitó y cree que ahora "la credibilidad de la universidad pasa por exigir responsabilidades y hacer autocrítica" porque "lo que hicieron fue echar balones fuera y decidieron paralizar la investigación hasta que la Justicia decidiera qué había pasado".

Preguntado sobre si habría que pedir dimisiones dentro de la institución, Aguado señala que esa es " una decisión que le corresponde a la universidad, que tienen autonomía para hacerlo" y añade que a su partido lo que le corresponde es "la exigencia de responsabilidades políticas".

Respecto a la decisión de la universidad de abrir una investigación contra el profesor que filtró los datos que desataron la polémica por el máster, Aguado cree que "poner el foco sobre las personas que denuncian corrupción en lugar de poner el foco sobre los presuntos corruptos no es lo ideal" y considera que "hay que proteger a los valientes que denuncian la corrupción".

"No es la persona a la que hay que ponerle el foco", subraya Aguado, "porque si ves una irregularidad y lo pones en conocimiento de los responsables, el culpable no puedes ser tú".

Pitos en la final de la Copa del Rey

La celebración de la final de la Copa del Rey ha vuelto a estar envuelta en una polémica un año más por los pitos al himno y al Rey, aunque este año se le ha sumado otra polémica: la incautación de prendas amarillas y pancartas.

"Con respecto a los silbidos, a mí no me gusta mezclar fútbol y política pero lamentablemente en estos eventos siempre se mezcla, no me gusta que se silbe a ningún himno, pero creo que fueron minoría", explica Aguado que añade que "con respecto a las camisetas amarillas, es una decisión de la Policía y la respeto".