Aguado: "Querían dar la vuelta a la comisión y poner el foco en las personas que habían destapado esas irregularidades y no en las que las cometieron"

Ciudadanos impulsará una Comisión de Investigación para "aclarar toda la verdad y dirimir todas las responsabilidades" sobre el máster de Cifuentes tras la comparecencia de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid parece ahora no ser suficiente para la formación naranja. Este lunes finalizaba el plazo que los de Rivera dieron al PP madrileño y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado anunció que pedían la dimisión de Cifuentes.

Ciudadanos no se ha sumado a la moción de censura presentada por el PSM y apoyada por Podemos, lo que hacen es pedir directamente al PP una alternativa a la actual presidenta, el portavoz de la Asamblea de Madrid de la formación naranja ha explicado en Espejo Público su postura.

"Nosotros llevamos 20 días pidiendo explicaciones, 20 días diciéndole a la señora Cifuentes que dejara de esconderse, esas pruebas a día de hoy no han sido convincentes, por eso hace ahora 72 horas dimos un plazo al PP para que de una vez por todas dijera si apoyaba la comisión de investigación, si quería ir hasta el final y ayer ese plazo se cumplió y lo que nos encontramos fue una contrapropuesta del PP que no tenía nada que ver con el objeto último de esta comisión de investigación. Querían dar la vuelta a esa comisión de investigación y querían poner el foco en lugar de en las personas que habían cometido presuntas irregularidades, en las personas que habían destapado esas irregularidades".

Aguado considera que "para dejar caer un gobierno, lo ideal es que haya una investigación, una investigación política. Es muy positivo que haya una investigación judicial una investigación periodística, pero creo que también políticamente hace falta una investigación".

Desde Ciudadanos "no pueden seguir confiando" en Cristina Cifuentes por lo que creen que "lo sensato" es que sea el PP quien proponga otra persona "para que de forma interina pilote la Comunidad de Madrid" hasta las elecciones de 2019.

Aguado ha pedido "sensatez" al PP y que no les hagan vivir todo lo que se vivió en Murcia.

Preguntado por las nuevas informaciones sobre una nueva polémica por un máster de Pablo Casado, Aguado dice que no conoce el detalle de este tema pero espera que tenga todo en regla "lo que sí que pondría de manifiesto de no ser cierto, es que este caso no solo afectaría a Cifuentes, estaríamos hablando de una presunta corrupción universitaria que se habría dado barra libre en la Universidad Rey Juan Carlos para ofrecer títulos a partidos políticos, en concreto al PP, y eso habría que investigarlo".