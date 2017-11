La huida de Puigdemont a Bruselas, el giro inesperado que ha marcado la semana en la crisis catalana

El lunes, y tras declarar la independencia en Cataluña el viernes anterior, llega la primera sorpresa, Carles Puigdemont viaja en coche hasta Marsella, Francia, y desde la ciudad francesa coge un vuelo hasta Bruselas.

La hipótesis sobre la búsqueda de asilo político se desvanece el martes durante una de las ruedas de prensa de Puigdemont, de las más caóticas que se recuerdan.

Ni rastro de Puigdemont el miércoles pese a haber sido citado a la Audiencia Nacional por la jueza Lamela. Y su abogado se apresura para confirmar que no irá a Madrid.

El jueves aparece una foto como única prueba de que continúa en Bruselas, junto al empersario Josep Maria Matamala. Y en cuanto la jueza Lamela envía a prisión a su exvicepresidente y a ocho exconsejeros más. Puigdemont, desde algún lugar desconocido, hace una declaración que emite TV3.

Entrevista en exclusiva para la televisión pública belga (Carles Puigdemont) donde confirma sus intenciones para las elecciones del 21 de diciembre.

Este sábado no se dejó ver, pero volvió a utilizar twitter, para dejar un mensaje en holandés que tanto él como sus ex consejeros huidos, están preparados para cooperar con la justicia belga. No así con la española. Y este domingo, se ha presentado a la Policía belga junto a los cuatros exconsellers.