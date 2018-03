El abogado de Carles Puigdemont dice que "ahora mismo" no sabe "exactamente dónde está" el expresidente catalán

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha asegurado que no sabe "exactamente dónde está" el dirigente independentista, horas después de anunciar en un mensaje de Twitter que su cliente se encontraba a disposición de la justicia belga.

Cuevillas, que acudió al pleno celebrado en el Parlament, afirmó por la mañana a los medios que Puigdemont iba a presentarse ante la policía finlandesa, a raíz de la orden de detención europea dictada por la justicia española, pero unas horas después publicó un tuit en el que explicaba que el expresidente ya no estaba en Finlandia y se encontraba a disposición de la justicia belga. "Confirmo que el presidente Puigdemont ya no está en Finlandia. Seguirá, como siempre, a disposición de la justicia belga, donde tiene fijada su residencia", rezaba el mensaje de Twitter de Alonso-Cuevillas, que no aclaraba si el expresidente de la Generalitat había regresado a Bélgica.

En una nueva entrevista concedida a Rac1, Alonso-Cuevillas ha señalado que "ahora mismo" no sabe "exactamente dónde está Puigdemont" y si abandonó Finlandia "antes de lo previsto a causa de la euroorden".

Según explicó el diputado finlandés Mikko Kärnä, uno de los anfitriones de Puigdemont en Finlandia, el expresidente de la Generalitat abandonó el país nórdico el viernes por la noche en dirección a Bélgica "por medios desconocidos".

Puigdemont fue buscado a lo largo de todo el sábado por las autoridades finlandesas, en cumplimiento de la orden de detención cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por lo que vigilaron todos los puertos y aeropuertos del país nórdico.

Alonso-Cuevillas ha apuntado hoy que "lo más probable" es que se restrinjan los movimientos de Puigdemont en Bélgica, a raíz de la nueva orden de detención dictada por el Tribunal Supremo. El abogado se ha situado en un "optimismo moderado" porque, igual que sucedió en la vista celebrada el 4 de diciembre pasado en Bélgica en relación con la entrega de Puigdemont, ve "muchas posibilidades" de que la extradición se deniegue o se restrinja.