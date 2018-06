Ábalos justifica la moción de censura contra Mariano Rajoy porque "lo dice la justicia": "Gürtel era el PP y el PP era Gürtel"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha arrancado la defensa de la moción de censura presentada por su partido contra el Gobierno de Mariano Rajoy, apelando a la responsabilidad del PP en el caso Gürtel: "Lo dice la Justicia".

Con ocho minutos de retraso por la llegada tardía del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al Congreso, que ha entrado sin hacer declaraciones y aplaudido por su bancada, Ábalos ha sido el primero en subir a la tribuna para presentar la moción de censura firmada por los diputados socialistas y que propone de candidato al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La incertidumbre es máxima sobre el resultado de la votación de este viernes, ante la incógnita de lo que harán los cinco diputados del PNV que pueden inclinar la balanza a un lado o a otro.

Ábalos ha reconocido que su partido no tiene "atado nada" de cara a la votación de la moción de censura y que no hay nada "definitivo" aunque acude con la esperanza de sacar adelante la moción y con "el deber cumplido".

Sánchez, que no ha hecho declaraciones a su entrada y que también ha sido recibido con aplausos de los diputados del PSOE, se sienta en un escaño de su grupo parlamentario y podrá asistir el viernes a la votación aunque no es diputado.

El secretario de Organización del PSOE ha reprochado al presidente de Gobierno que mientras "la España real luchaba, ustedes hacían ostentación en bodas y celebraciones imperiales, que quedan para la historia".

Ábalos ha espetado al presidente del Gobierno que si realmente "comprendiera" la gravedad de la situación, "yo no estaría aquí". "Mientras las familias sufrían la crisis, otros se hacían millonarios y les hacían una amnistía fiscal" ha dicho el responsable socialista, que ha justificado la moción de censura en la "lógica indignación social".

"El tiempo de las prensunciones se acabó", ha advertido Ábalos para continuar diciendo que es el "tiempo de las certezas". El socialista ha acusado al PP de no "haber actuado con humildad, ni tampoco ha asumido los hechos ni ha pedido perdón, o colaborado con la Justicia, sino que se han dedicado a negar lo evidente, mirar para otro lado y culpar a la oposición, especialmente a los socialistas, que somos de goma", ha ironizado.

Para Ábalos está claro que el PP se ha financiado irregularmente por lo que, si la sentencia del caso Gürtel pudiese tener carácter retroactivo, hay elecciones que este partido "no debería de haber ganado" porque "las han financiado con la caja B y con candidatos condenados a más de 30 años".

Así, ha recriminado que durante años, en los que en España la gente ha aprendido "a crecer con el caso Gürtel", el PP ha exigido respetar la presunción de inocencia pero "el tiempo de las presunciones se acabó", ha advertido.

Ábalos también se ha dirigido a Ciudadanos, grupo al que ha preguntado si va colaborar con la corrupción del PP, "encubrir todo esto" y compartir con el Gobierno la asunción de responsabilidades. Ábalos ha dicho al PP que es "comprensible" sobrevivir y defenderse, pero al resto de grupos políticos les ha preguntado si acaso van a "colaborar" con la impunidad.

"Si esta Cámara no reacciona, qué vamos a decir cuando vengan el resto sentencias, las comentamos o las dejamos pasar" ha dicho el responsable socialista, que ha considerado que esto sería "una vergüenza". "No podemos normalizar la corrupción, no puede ser algo inevitable" ha señalado Ábalos.

En este sentido Ábalos ha señalado que esta Cámara lo primero que tiene que hacer es "dejar constancia" de la reprobación al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por la corrupción del PP, "y después, elecciones".

Por eso, ha dicho esta iniciativa no puede ser "instrumental", aludiendo así a la idea planteada por Ciudadanos. Según ha señalado, el país necesita políticas "de verdad" para garantizar la España "unida" que siempre ha sido, pero para poder empezar a trabajar se requiere algo fundamental: "Instituciones fuertes y creíbles". Unos gobernantes "decentes y eso señores del PP, es imposible con ustedes en el Gobierno". Por tanto, ha reiterado, primero "censura, después estabilidad y tercero elecciones".

Durante su intervención ha asegurado que los socialistas no se arrepienten de haber sido leales y de haber defendido la Constitución en Cataluña. La misma Constitución que les ha llevado a exigir hoy al Gobierno "responsabilidades", ha recalcado y ha criticado que los populares se hayan "atrevido" a calificar al líder socialista, Pedro Sánchez, como "enemigo" del Estado de derecho y "judas de la política" por haber planteado la moción.

"Si les apoyamos en la defensa del orden constitucional, Pedro Sánchez es un hombre de Estado, es leal, pero si usa la misma Constitución para exigirles a ustedes responsabilidades no falta un minuto para que le llamen enemigo del Estado de derecho", les ha reprochado. Para el dirigente socialista, el hecho de que "en 24 horas" el PP haya pasado "de una cosa a la otra, incluso dentro del marco constitucional", resulta "muy decepcionante".