Ábalos considera que los CDR que se han creado en Cataluña son el "germen de la kale borroka"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que los Comités de Defensa de la República (CDR) que se han creado en Cataluña son el "germen de la kale borroka" y recuerda que este tipo de comités ya se montaron en las revoluciones de Cuba, Venezuela o Nicaragua.

En su opinión, hay que combatirlos con el Estado de Derecho porque no solo agitan la calle, también señalan a personas, negocios o sedes de los partidos políticos.

En una entrevista, el número tres del PSOE ha dejado claro que "el nombre" de estas organizaciones, "lo dice todo". En su opinión, su función es el "control de la población": recuerda en este sentido que ya se utilizaron en las revoluciones de países sudamericanos. Y ha añadido que lo que caracteriza a "un comando de estos" es que "vigila la cuadra, quién entra, quién sale, quién habla", expone para añadir a continuación que son "elementos de información, también de agitación, son mal germen".

No obstante, considera que "lo peor" es que el Parlament, que "debería ser garantía para los derechos de la gente" y "dar seguridad" está también "en la agitación". Así se ha referido a la decisión de este miércoles de la Cámara catalana, que no ha querido condenar las actuaciones violentas de estos grupos, como proponía el PSC.

José Luis Ábalos sostiene que es necesario "actuar" contra estos grupos pero "sin carácter excepcional", sino con los "recursos y respuestas del Estado de Derecho". Añade que el Estado de Derecho está actuando "aunque a alguno le puedan molestar los ritmos".

En este sentido, recuerda que "con el Estado de Derecho se derrotó a ETA" y "siempre en base a la ley". "Cuando no ha sido efectivo es cuando no ha sido así, cuando se ha burlado o se han buscado atajos, entonces se vuelve en contra". No obstante, precisa que "sin subestimar estas cuestiones" tampoco hay que ponerse en lo peor, en el sentido de pensar que esto no es solo puntual y que va a continuar. Por ello, apuesta por la "responsabilidad y la prudencia, tampoco frivolizar".