Entrevista completa Pablo Casado

UN CAFÉ CON SUSANNA

Pablo Casado ha tomado un café con Susanna después de anunciar que se presenta a la carrera para la presidencia del PP. Preguntado por la sombra del máster que hoy por hoy es la baza que juega a su contra el popular ha asegurado que "si lo único que se puede decir de mí después de 15 años en política es si me han convalidado 4 ó 5 asignaturas en un máster que ni siquiera es un título propio, es un acceso al doctorado, es que mal no lo he hecho".