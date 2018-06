CASO NÓOS

La Audiencia Provincial de Palma ha dado un plazo de cinco días al ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin para que ingrese en prisión para cumplir su sentencias de cinco años y diez meses. El ex presidente del Govern, Jaume Matas, por su lado, no ha comparecido ante la Audiencia de Palma y ha acudido directamente a la prisión de Aranjuez (Madrid).