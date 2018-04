El presidente de la CRUE: "Si un político dice que tiene un máster y no lo tiene, es motivo de dimisión del cargo"

EN RUEDA DE PRENSA

"Los políticos no son una raza de ciudadanos distinta, no tienen derechos ni obligaciones distintas a los demás, y por tanto los políticos en ejercicio de representación de la soberanía nacional, si dicen tener un máster, deben garantizar que lo tienen, y si dicen que lo tienen y no lo tienen es motivo de dimisión de su cargo público", ha el presidente de CRUE.