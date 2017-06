Rajoy advierte al PSOE del "error" de no apoyar el CETA y llama a evitar "el ridículo" ante la UE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que no hay ninguna razón para que el PSOE no apoye el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá, cree que esa actitud es un error y ha confiado en que, al menos, se abstenga en su votación en el Congreso. Rajoy se ha referido a la decisión del PSOE de rectificar su apoyo a ese tratado, conocido como CETA, en declaraciones a los periodistas antes de asistir a una reunión de líderes del Partido Popular Europeo previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno comunitarios.

Para el presidente del Gobierno, es una "mala noticia" que el PSOE no vaya a apoyar este tratado, ha advertido de que si España no lo avalara sería "tremendo" y haría "el ridículo", y ha asegurado que el Gobierno hablará con todos los partidos para que salga adelante en el Congreso. "Si el PSOE y Podemos no lo votan, yo intentaré buscar acuerdos. hablaremos con todos los demás", ha garantizado.

Rajoy ha incidido en el error que supone no apoyar un tratado de libre comercio con Canadá cuando se trata de un país con unos estándares de respeto a la libertad, derechos humanos, progreso económico y bienestar social muy similares a los de Europa. "Si no aprobamos el tratado de libre comercio con Canadá, no sé que tratado de libre comercio vamos a aprobar", ha planteado.

Tras confiar en que "esto se pueda arreglar", ha evitado entrar en interpretaciones como las que se están haciendo desde el PP al considerar de que se trata de un acercamiento a Podemos. "No lo voy a interpretar. Yo simplemente creo que es un error. El tratado es enormemente positivo. Nosotros lo hemos apoyado y el Partido Socialista también, lo apoyan todos los gobiernos europeos y toda Europa en su conjunto y esto no tiene ningún sentido. No puede ser que España lo vete", ha recalcado.

Ante esa situación, ha confiado en que, al menos, los socialistas se abstengan.

De la misma forma tampoco ha querido comentar si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pone en riesgo la credibilidad de España, y ha subrayado que no tiene sentido que critique esa actitud porque no sirve para nada. Lo único que ha insistido en que va a hacer es intentar lograr una mayoría en las Cortes y, si no se tuviera, buscar la abstención de los socialistas.

"Este no es un tema del Gobierno o del Partido Popular; es un tema de España y de la Unión Europea en su conjunto, de gobiernos, oposiciones y de todos los partidos", ha resaltado. Rajoy ha vuelto a confiar en que el PSOE actúe con sentido común porque cree que no se gana nada actuando de otra manera. "No es bueno para España ni tampoco, creo -ha precisado-, para el Partido Socialista".