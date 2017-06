Montoro propone prohibir por ley nuevas amnistías fiscales

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha propuesto a los grupos con representación en el Congreso modificar la Ley General Tributaria para prohibir expresamente que se puedan decretar nuevas amnistías fiscales en el futuro.

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha hecho esta propuesta una vez que "se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie" y después de que el Tribunal Constitucional haya declarado nula la aprobada mediante decreto ley en 2012.

Ha añadido que además será una medida innecesaria en un nuevo contexto de transparencia internacional, en el que en 2018 entrará en vigor el intercambio automático de información fiscal en un gran número de países, "entre ellos, algunos considerados hasta ahora paraísos fiscales".

Montoro ha incidido en el compromiso del Gobierno de seguir luchando contra el fraude fiscal y ha anunciado que Hacienda está preparando, junto con la Oferta Pública de Empleo (OPE) de este año, una medida extraordinaria para aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria.

Ha afirmado quede esta forma se apoyarán las unidades de lucha contra el fraude en todos los ámbitos, también en el laboral, y de aquellos servicios donde "se queden cortos" los efectos de la OPE. El ministro ha mostrado la "mejor disposición" de llevar al Parlamento el mecanismo legal que sea más efectivo para que se pueda implementar lo más rápidamente posible.

Durante su intervención, Montoro ha justificado la aprobación de la Declaración Tributaria Especial (DTE), que correspondió al modelo 750 y a la que se sumó la obligación de declarar patrimonio en el extranjero (modelo 720), porque ha conseguido aflorar rentas ocultas y patrimonios no declarados.

En este sentido, ha señalado que el patrimonio declarado en el exterior se ha incrementado entre 2007 y 2015 un 78,6%, al pasar de 61.182 a 109.278 millones de euros. Si a este patrimonio se suma el de los acogidos a la amnistía fiscal, los bienes aflorados casi se han duplicado y han pasado de 23.892 millones de euros en 2007 a 46.025 millones en 2015, un 92,64% más. "Lo que ha sucedido estos años es que las personas que se acogieron a la DTE y las que han utilizado el modelo 720, al saber que la Agencia Tributaria puede ejercer sobre ellas una vigilancia especial, no han tenido más salida que seguir confesando incrementos patrimoniales que, en parte, supone afloramiento de patrimonios ocultos", ha dicho.

Al respecto, ha recordado que mientras la recaudación del impuesto de Patrimonio entre 2007 y 2015 disminuía de manera notable debido a la crisis económica, el patrimonio de los declarantes del 720 y del 750, colectivos especialmente vigilados por la AEAT, iba en contra de esa tendencia y aumentaba. Montoro ha puntualizado que todos esos bienes han pagado y "siguen pagando los impuestos", algo que -en su opinión- no sucedería si el Gobierno no hubiera impulsado esta medida legislativa. Ha reiterado que estas medidas no han hecho perder ingresos al Estado y ha asegurado que esa crítica "sólo se puede hacer desde la ignorancia de la realidad o desde la mala fe".