Montoro culpa al independentismo catalán de la prórroga de los Presupuestos

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha señalado que la cuestión del independentismo catalán es el motivo "real" y claro de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para este año y ha afirmado que la causa soberanista ha intentado torpedear el Estado.

Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha criticado también la falta de "coherencia" de algunas formaciones políticas que apoyaron el techo de gasto de 2018, paso previo a las cuentas de este año, y los objetivos de déficit para los próximos años.

El ministro ha señalado que cuando se pactaron las cuentas de 2017 "ya estaban esbozados los presupuestos siguientes y ya estaba todo prácticamente muy avanzado" y ha lamentado que "alguien haya cambiado de opinión en este trayecto". "La coherencia es una virtud que adorna la condición humana y se traslada a la condición política", ha ironizado, tras afirmar que la causa más grave que ha obstaculizad los nuevos presupuestos ha sido el independentismo catalán.

Montoro ha urgido a los partidos políticos a dejar los intereses partidistas para que puedan traerse cuanto antes unos presupuestos nuevos que sirvan para actualizar la financiación de las administraciones territoriales y para cumplir con los compromisos de oferta de empleo público con los empleados públicos ya pactada en 2017. "No deberían establecerse condiciones que pueden ser moralmente más o menos importantes", ha dicho.

Ha fijado como fecha límite para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 en Consejo de Ministros la primera semana de abril, con el objetivo de evitar que su tramitación parlamentaria se solape con los del ejercicio 2019.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Montoro ha insistido en la necesidad de contar con los apoyos parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos antes de aprobarlos y ha advertido que, de no contar con ellos, no los aprobarán en Consejo de Ministros. "El Consejo de Ministros tiene el límite en final de marzo, si me apuran la primera semana de abril" para aprobar las cuentas de 2018, ha afirmado.