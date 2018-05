Linde afirma que los casos de corrupción no tienen un impacto económico "apreciable" pero sí la inestabilidad política

MANIFIESTA QUE SUBIR EL SALARIO MÍNIMO PERJUDICA AL EMPLEO

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirma que los casos de corrupción no tienen un impacto "apreciable" ni "medible" en la evolución económica, por lo que "no tienen demasiado interés económico". No obstante, sí cree posible que la inestabilidad política actual tenga un impacto negativo en la economía.