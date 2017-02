Herzog: "La salida a bolsa de Bankia fue una operación política dirigida por el gobierno"

Andrés Herzog, el abogado que batalló contra la cúpula de Bankia y exdirigente de UPYD, considera que "los que combaten la corrupción" en España "se la juegan muchas veces". "Toda la instrucción han sido todo obstáculos, no sólo por parte de la fiscalía sino sobre todo la actitud del FROB", ha reconocido.

En una entrevista en Espejo Público, el abogado ha asegurado que "la salida a bolsa de Bankia fue una operación política dirigida por el gobierno a través de Ministerio de Economía".

Herzog considera que "el Banco de España tampoco ha colaborado" como a él le hubiera gustado, ya que, según señala, ha dado "la información con cuentagotas". "Se estaba protegiendo a sí mismo hasta que no ha tenido más remedio y hemos conocido estos últimos correos", cuenta.

"La responsabilidad del Banco de España no exime a los gestores de actuar defendiendo los intereses de la propia entidad, cosa que no hicieron", ha apuntado Herzog, que considera que el problema es que "todos obedecían la voz de su amo". Ha señalado que todos deben replantearse la politización de las instituciones, que según él "no funcionan y hacen que la democracia sea de tan baja calidad".

Herzog ha asegurado que "la responsabilidad del Banco de España no es pasiva sino también activa, porque impulsó determinadas decisiones", por lo que "la imputación de los responsables abre la vía a la responsabilidad subsidiaria del estado".