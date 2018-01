De Guindos asegura que el rescate a la banca evitó "el rescate total a España o la expulsión de la unión monetaria"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, a ha declarado que bajo la presidencia de Rodrigo Rato en Bankia (2010-2012) "se excedieron" los límites legales "de forma clara y frecuente" en cuanto a las acciones de la entidad. De Guindos ha recordado que en 2016 la CNMV impuso una sanción al banco por una infracción grave por "prácticas de manipulación de mercado en relación con sus acciones propias", algo que ha indicado que se hizo "de forma clara y frecuente" para incrementar "de forma muy notable" la autocartera.

Además, ha respondido al expresidente de Bankia, que en su declaración ante misma comisión, la semana pasada, aseguró que De Guindos le pidió que dimitiera de dicho cargo, a lo que el ministro ha respondido que fue él quien le informó de su intención de dimitir para "pasar el testigo" a un nuevo gestor por estimar que era "lo más conveniente". En ese sentido, ha indicado también que la dimisión (en mayo de 2012) se produjo después de que la CNMV comunicara que la entidad había presentado unas cuentas del ejercicio anterior sin el correspondiente informe de auditoría, algo que De Guindos ha calificado de "inaudito".

Antes de dejar el cargo, ha añadido, Rato le había planteado diferentes operaciones de fusión con diversas entidades, al ser la entidad "el principal foco de incertidumbre" del sector y el más expuesto a la burbuja inmobiliaria, pero que "ninguna de esas operaciones se concretó". Asimismo, ha señalado que, durante ese último año con Rato como presidente de Bankia, sus acciones se depreciaron "cerca de un 35 %" y que, más tarde, la llegada del nuevo equipo directivo permitió impulsar su programa de reestructuración.

De Guindos también ha asegurado que Rato trató de continuar al cargo de la entidad incluso una vez había comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su dimisión. El ministro ha asegurado que fue Rato el que inicialmente decidió dimitir, pero que una vez trató de continuar al frente de Bankia sí que exigió su marcha. "Al día siguiente (de comunicar su dimisión) me vuelve a llamar y me dice que lo ha pensado bien y que va a continuar hasta la siguiente Junta. Ahí le dije 'usted dimite inmediatamente porque ya lo ha comunicado a la CNMV", ha manifestado.

De Guindos defiende que sus medidas aportaron "credibilidad" a la banca

El ministro de Economía ha acusado al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) de no resolver el problema de fondo que tenían las cajas de ahorro y ha afirmado que no tomó medidas para mejorar la gobernanza de estas entidades. Durante su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, De Guindos ha señalado que la recaída de tres cajas de ahorro (Bankia, Cataluña Caixa y Caixa Galicia) en 2011 es prueba "irrefutable" de que no se actuó con eficacia.

Ha explicado que, de las tres cajas, Bankia era la entidad con más déficit y que optó por cubrirlo con su salida a Bolsa y ha incidido en que el Gobierno de entonces no entró en adoptar medidas de fondo para mejorar la valoración de los activos, mayores requerimientos de provisiones o para mejorar la gobernanza de las cajas de ahorro. "Entre 2009 y 2011 una decena de cajas de ahorro recibieron ayudas públicas (...) que a cierre de 2016 tenían una pérdida esperada de 10.000 millones de euros", ha aseverado, tras criticar también que la aprobación del Plan E, de estímulo a la economía, "sirvió para desequilibrar más las cuentas del Estado".

De Guindos se ha referido al "fugaz atisbo" de estabilización económica que surgió en 2010, "los famosos brotes verdes" y a la recaída de la economía española posterior que reveló que las medidas adoptadas hasta entonces fueron "parches insuficientes". Además ha señalado que la burbuja inmobiliaria se gestó sobre todo entre 2004 y 2007 y ha lamentado que el grueso de los recursos financieros fueran hacia la construcción que "alcanzó un peso desmesurado", al tiempo que ha criticado las ayudas fiscales a la vivienda aprobadas durante el gobierno socialista y que fueron "contraproducentes".

El ministro ha defendido que las medidas tomadas por el actual Gobierno fueron a atajar "de raíz" la crisis y aportaron "credibilidad" a la banca, al tiempo que el rescate europeo ayudó a "eliminar las dudas" sobre el sistema financiero. En su comparecencia, ha reivindicado que las medidas del Gobierno han evitado "el rescate total de España" tras trasladarse el riesgo bancario al riesgo soberano por las "malas noticias" sobre el sistema financiero a partir de 2012.

En este contexto, el ministro ha indicado que sus medidas han permitido "recuperar la credibilidad" del sector y que, a diferencia de la gestión de Zapatero, enfocada a "aportar dinero a fondo perdido", ha dicho, durante su mandato se tomaron decisiones enfocadas en "atajar de raíz" la crisis. Dichas medidas, ha explicado, tenían el objetivo de cuantificar la magnitud del problema en los balances bancarios al "arrojar luz" sobre las cuentas; aplicar estrategias de saneamiento y recapitalización para "acabar con las dudas", y reformar el marco regulatorio, de supervisión y gobernanza del sistema financiero.