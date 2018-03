La fuga masiva de datos de Facebook cuesta 3.800 millones a Mark Zuckerberg

Facebook se desploma en bolsa por el escándalo de la filtración de datos de la consultora que trabajó para la campaña electoral de Estados Unidos

Facebook se desploma en la bolsa de Nueva York días después de conocerse la masiva filtración de datos provocada por la consultora británica Cambridge Analítica, un escándalo destapado este fin de semana por The London Observer y The New York Times.

En las primeras horas de negociaciones en Wall Street, el valor de las acciones de la red social de Mark Zuckerberg cae aproximadamente un 7%. Así, su fortuna se reduciría en 3.800 millones de dólares, hasta los 71.500 millones.

Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos y la utilizó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes.

La polémica llega porque la consultora británica trabajó durante la campaña para Donald Trump y, en 2016, prestó sus servicios a los promotores del brexit.

La filtración es una de las mayores fugas de datos en la historia de la compañía. Tanta es su relevancia, que este fin de semana políticos británicos y pidieron a la fiscal general del estado de Massachusetts, Maura Healey, la apertura de una investigación.