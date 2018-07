Entra en vigor la ley del desahucio exprés para desalojar a okupas de las viviendas

Este lunes entra en vigor la ley del desahucio exprés, una norma que pretende proteger a los propietarios ante los okupas.

Esta nueva ley trata de reducir el calvario por el que pasan algunos propietarios a apenas unos días.

El procedimiento comenzará una vez que el dueño de la casa presente una demanda en los juzgados con una prueba de que la vivienda en suya, por ejemplo, una escritura. Desde ese momento el okupa solo tiene cinco días para demostrar que no es así y si no es capaz de hacerlo o no responde, el juez ordenaría el desalojo inmediato en un auto que no se puede recurrir, acortando así los plazos.