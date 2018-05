Ciudadanos asegura que el mercado laboral en España "nunca ha sido eficiente" y por ello estarán en las manifestaciones por el 1 de mayo

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado que el mercado laboral en España "nunca ha sido eficiente", con tasas de paro muy superiores a la media europea, y, por ello, ha pedido "no mirar hacia atrás" y no pasar de derogar la reforma del PP "para que entre la de Zapatero". En rueda de prensa, Villegas ha señalado que Ciudadanos estará hoy representado en las manifestaciones del Primero de Mayo de toda España salvo en Barcelona, en protesta por el apoyo de los sindicatos a la convocatoria del 15 de abril en la que se pedía la libertad de los presos independentistas.

A la pregunta de qué le parece el impuesto a las empresas digitales planteado por el Gobierno para pagar las pensiones, Villegas ha informado de que su partido no tenía conocimiento de que el Ejecutivo barajaba esa propuesta ya que "no nos habían hablado del tema". Villegas ha añadido que habrá que ver cómo se concreta pero intentar que las multinacionales del sector tecnológico tributen es una idea que había planteado Ciudadanos hace meses "y no se tuvo en cuenta. Ahora parece que la retoman".

"Esperamos que en algún momento se sienten con nosotros y lo expliquen, o lo expliquen en el Congreso de los Diputados" ha añadido. Respecto a las reivindicaciones que hoy hacen los sindicatos, Villegas ha asegurado que coincide con ellos en los tres grandes temas pendientes: bajar la tasa de desempleo, reducir la precariedad laboral y recuperar los salarios aunque ha admitido que no están de acuerdo en cómo se consiguen esos fines.

El responsable de Ciudadanos ha apostado por reformas "profundas" del mercado laboral y ha insistido en que "no vale derogar la reforma del PP para pasar a la de Rodríguez Zapatero", y viceversa. Villegas ha añadido que pese a no compartir con los sindicato la forma en solucionar los temas laborales, las relaciones con ellos son "normales".