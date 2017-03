Antolín Goya, coordinador de los estibadores: "Si el gobierno hubiese tenido interés en una negociación, nos habríamos sentado"

El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, Antolín Goya, se ha mostrado "feliz" después de que este jueves el Congreso tumbara el Real Decreto ley de la estiba, ya que cree que "una reforma tan importante no se puede hacer de forma unilateral".

Recuerda que ellos han hecho "un ejercicio de responsabilidad" y creen que "el gobierno debería hacer lo mismo". "Hicimos la desconvocatoria de la huelga y dijimos que estamos en disposición de sentarnos para empezar a hablar, empezar porque antes -subraya- no ha habido ninguna negociación con nosotros".

En una entrevista en Espejo Público, Goya ha dicho que "hay temas específicos como son la subrogación y el empleo de los estibadores portuarios, que dependen expresamente de que estén en la norma recogidos y es indispensable que el gobierno esté en la mesa".

Asimismo, ha señalado que es el momento "de hablar claro y dejar de contar mentiras con el único objetivo de quedar bien en la foto", en referencia a una supuesta convocatoria que el Gobierno habría organizado: "Si el gobierno hubiese tenido interés en una negociación, nos habríamos sentado", ha afirmado.

El coordinador general de los estibadores ha insistido en que "estibadores, empresas y el sector están en disposición de buscar un acuerdo" y "si el gobierno quiere garantizar el 100% de los trabajos tiene que recogerlo en el decreto ley".

Por su parte, el presidente de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios, Miguel Rodríguez, ha indicado que "la negociación se bloquea porque el ministro pone un decreto sobre la mesa".

En relación a las palabras del ministro Íñigo de la Serna, que decía que no pueden modificar el decreto sobre la estiba como les parezca porque es una sentencia europea, Rodríguez ha dicho que no tienen ningún documento que acredite que Bruselas haya dicho que 'no', y tan sólo se les ha pedido respaldo para que fuera convalidado con Europa.