La tenista Ana Ivanovic anuncia su retirada del tenis debido a las lesiones a los 29 años

La tenista serbia Ana Ivanovic, ganadora de Roland Garros en 2008, ha anunciado su retirada a los 29 años, una decisión "extremadamente difícil" que ha tomado después de que las lesiones le hayan impedido jugar al máximo nivel en los últimos tiempos.

"Es bien conocido que me he visto obstaculizada por las lesiones. Para mí, para mis aficionados y para todos los jóvenes jugadores que puedan verme, solo puedo jugar si puedo rendir a mi nivel más alto, y ya no puedo hacerlo más. Ha llegado el momento de pasar página", anunció Ivanovic en las redes sociales.

De esta forma, la jugador balcánica cierra una carrera de 13 años como jugadora profesional que tuvo sus mejores momentos entre 2007 y 2008, cuando disputó tres finales de 'Grand Slam' de las que ganó una. Actualmente, ocupaba el puesto 63 del ranking mundial WTA.