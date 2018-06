Serena Williams abandona Roland Garros por un problema en el músculo pectoral

La estadounidense Serena Willimas anunció que abandona Roland Garros antes de su duelo contra la rusa Maria Sharapova por un problema en el músculo pectoral que le impide sacar como ella desea.

"Tengo un problema en el pectoral que se agrava y que me impide sacar. Así no se puede jugar", dijo la tenista de 36 años tres veces vencedora en París.

Sharapova, dos veces ganadora de Roland Garros, se clasifica sin jugar para cuartos de final, donde se medirá contra la ganadora del duelo entre la española Garbiñe Muguruza, tercera favorita, y la ucraniana Lesia Tsurenko.

La retirada de Williams priva al torneo de uno de los duelos estelares de la jornada entre dos veteranas del circuito. La estadounidense, ganadora de 23 grandes, incluso había venido calentando el partido con sus declaraciones. Ganadora de 19 de los 21 duelos entre ambas, Serena no comparecerá en este.

Rescatada del ránking tras una larga ausencia tras haber sido madre en septiembre pasado, Williams aseguró que comenzó a sentir molestias tras su último duelo individual el pasado sábado, cuando se impuso en dos sets a la alemana Julia Georges.

Pese a ello, decidió disputar el domingo un partido de dobles junto a su hermana Venus y fue ahí donde se dio cuenta de que el problema iba a más. "Quería saber cómo evolucionaba la lesión, cómo me sentía. Intenté diversos vendajes y diversos remedios, para ver si podía seguir. Nunca había tenido un dolor de este tipo y no sé como afrontarlo", afirmó.

Pero la cosa no mejoraba y prefirió no agravar la lesión para poder recuperarse para futuros torneos. "Prometí a mi entrenador que si no estaba al 60 % me retiraba y si no puedo sacar, que es mi mejor arma, poco puedo hacer", dijo.

"Estoy muy decepcionada. He hecho muchos sacrificios para estar aquí, me ha costado mucho separarme de mi hija y ahora tengo que retirarme", dijo. Lamentó, además, no poder medirse a Sharapova, a quien definió como "una rival especial".

"Venía mejorando mi tenis en cada partido aquí, así que tenía buenas expectativas", dijo.