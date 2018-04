Nadal: "Es un regreso complicado, pero estoy preparado para competir"

El tenista español Rafa Nadal confió en estar "al nivel" que exige la Copa Davis ante Alemania en la plaza de toros de Valencia, "un regreso complicado", tras competir por última vez este año en el Abierto de Australia, ante Philipp Kohlschreiber en el segundo punto de la eliminatoria de cuartos de final.

"Estoy preparado para competir. Si no, no estaría aquí porque estamos en un equipo y si yo no estoy bien hay otros que lo harían mejor que yo. He hecho una buena semana de entrenamientos, la recuperación ha ido por buen camino y tanto yo como el capitán sentimos que estamos preparados para jugar", indicó.

Regreso "complicado"

Nadal atendió a los medios tras el sorteo del cruce con los alemanes este jueves, previo al inicio de la pelea por un billete a semifinales que se resiste a la 'Armada' desde hace seis años. "Mañana esperemos que David y yo demos un buen nivel para comenzar con buen pie", apuntó sobre la primera jornada que abrirá David Ferrer ante Alexander Zverev.

"Es un regreso que es complicado, contra un rival de muy buen nivel. Sabes que vas a tener un partido exigente y además al mejor de cinco sets. Tengo que estar muy concentrado, salir a la pista con la intensidad adecuada e intentar jugar a un buen nivel, si no todo va a ser muy complicado", añadió, valorando su choque con Kohlschreiber.

Nadal valoró que su regreso desde mediados de enero una vez superados sus problemas en el psoas ilíaco se produzca en la Copa Davis y en casa. "Siempre ha sido una condición especial poder jugar en casa y competir semanas con mis compañeros. Es un momento bonito y esperemos que el público nos ayude y estemos al nivel necesario", finalizó.