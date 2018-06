'Mítico', 'Once veces Nadal', 'Marciano de la tierra': la prensa se rinde ante Nadal y su undécimo Roland Garros

Rafa Nadal agigantó su leyenda al ganar su undécimo Roland Garros, una gesta que le reafirma en el Olímpo del tenis y que acapara buena parte de las portadas de medio mundo.

'Marca': "Con la ilusión de todos los días"

El diario 'Marca' dedica toda su portada a un Nadal emocionado con la 'Copa de los mosqueteros' en sus manos tras ganar a Thiem. Este diario deportivo resalta que "Rafa se emociona en su undécima coronación como si fuera la primera".

También destaca que el balear venció a Thiem y "a los calambres en la mano izquierda en una gran final".

'La Razón': "Nadal, rey de la tierra"

El diario La Razón' dedica su portada al campeón español con la fotografía de un Nadal emocionado con el trofeo de Roland Garros. Este periódico titula "Nadal. Rey de la tierra". Y destaca que gana su "undécimo Roland Garros".

'AS': "Once veces Nadal"

El periódico deportivo 'AS' dedica toda su portada a doble página a la victoria de Nadal bajo el titular "Once veces Nadal", en clara referencia a los once Roland Garros ganados por Nadal hasta el momento.

'AS' destaca que el balear dio el susto por "una lesión en el dedo en el tercer set" y explica que con su victoria, Nadal conserva el número 1 de la ATP.

'Mundo Deportivo': "11 Mítico Nadal"

El diario deportivo catalán dedica toda su portada al triunfo de Nadal y explica que el balear "conquista su un´decima título en Roland Garros con una exhibición ante Thiem (6-4, 6-3, 6-2)".

'Sport': "¡Histórico!"

El diario 'Sport' califica de "¡Histórico!" la proeza de Nadal y explica que "gana su 11º título de Roland Garros".

'El Mundo': "Nadie más grande"

El periódico 'El Mundo' titula "Nadie más grande" para ilsutrar el triunfo de Nadal, que aparece mordiendo su undécimo Roland Garros, en un gesto ya clásico del balear.

"Rafa Nadal conquista su undécimo título de Roland Garros tras arrollar al austríaco Dominic Thiem en tres sets. Tiene ya 17 Grand Slam, tres de Federer", explica 'El Mundo'.

'ABC': "La emoción del héroe de España"

El diario 'ABC' resalta la emoción del balear al ganar su undécimo Roland Garros. Le dedica toda su portada a un Nadal emocionado con la 'Copa de los mosqueteros' y una cifra que habla por sí sola: "11 Roland Garros".

'L'Equipe': "Sans Partage"

El prestigioso diario 'L'Equipe' dedica toda su portada a Nadal con la 'Copa de los mosqueteros' bajo el titular "Sans Partage", es decir, "sin compartir".