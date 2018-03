El marido de Serena Williams compra vallas publicitarias para ella: "La mejor madre de todos los tiempos"

Alexis Ohanian, marido de Serena Williams, ha dedicido hacer un tierno regalo a la tenista. Tras el nacimiento de su hija y posterior vuelta a las pistas, Ohanian ha comprado cuatro vallas publicitarias en las que ha puesto imágenes de su hija acompañadas del mensaje: "La mejor madre de todos los tiempos".

Estas vallas, situadas en Palm Springs, muestran tres mensajes con la pequeña Alexis Olympia en los que pone 'Greatest' (La mejor), 'mother' (madre) y 'Of all time' (de todos los tiempos), con un cuarto en el que pone G.M.O.A.T. (La mejor madre de todos los tiempos".

These just went up on alongside I-10 into Palm Springs. @OlympiaOhanian & I wanted to welcome her back to tennis. Designed them myself, with some help from Jr.#GMOAT pic.twitter.com/zRcMmxhgB5